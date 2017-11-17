Karşılıksız çeklerin oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 1,8 puan azalarak yüzde 2,2 oldu. ‘Karşılıksız’ 3 milyar lira tutarındaki 87 bin adet çek, daha sonra ödendi. 10 aylık dönemde bankalara 530 bin keşideciye ait, 17 milyon adet çek ibraz edildi.
Çeklerin yüzde 2,2'si karşılıksız
17.11.2017 - 07:14 | Son Güncelleme: 17.11.2017 - 07:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayınlanan rapora göre, 2017 yılının ilk 10 ayında ibraz edilen toplam 651 milyar liralık çekin, 14 milyar liralık kısmı karşılıksız çıktı.
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520305 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/520305.aspx
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