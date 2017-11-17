Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılıksız çeklerin oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 1,8 puan azalarak yüzde 2,2 oldu. ‘Karşılıksız’ 3 milyar lira tutarındaki 87 bin adet çek, daha sonra ödendi. 10 aylık dönemde bankalara 530 bin keşideciye ait, 17 milyon adet çek ibraz edildi.