Garanti kartlarına özel mobil uygulama olan BonusFlaş’a eklenen Araçta Ödeme özelliği sayesinde, BP müşterilerine aracı terk etmeden akaryakıt bedelini kredi kartıyla ödeme imkânı sunulacak.
BonusFlaş ile araçtan inmeden ödeme imkanı
17.11.2017 - 07:26 | Son Güncelleme: 17.11.2017 - 07:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Garanti Bankası ve BP, BonusFlaş mobil ödeme ile müşterilerine kolaylık sağlayacak yeni bir iş birliğine imza attı.
Etiketler : bonusflaş,garanti,
520310 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/520310.aspx
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