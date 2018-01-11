Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Loto ne zaman çekiliyor? ve Süper Loto saat kaçta çekiliyor? gibi aradıklarınızı bu haberde derledik. Millî Piyango İdaresi tarafından her hafta perşembe günü çekilen Süper Loto sonuçları bu akşam belli olacak. 9 haftadır devreden ve toplamda 21.785.963,48 TL büyük ikramiyeye ulaşan Süper Loto, birçok kesim tarafından ilgi ile takip ediliyor. Düzenli olarak Süper Loto çekilişine dâhil olmayanlar bile 21.785.963,48 TL rakamını görünce Süper Loto bayilerinde uzun kuyruklar oluşturdu. 11 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları belli olur olmaz bu haberde yer alacak. Süper Loto çekilişine dâhil olarak kupon dolduran talihliler, Süper Loto ne zaman çekiliyor ve Süper Loto saat kaçta çekiliyor? sorusunu soruyor. Akşam saatlerinde belli olacak Süper Loto çekiliş sonuçları bu haberde yer alacak... İşte Süper Loto çekiliş sonuçları 11 Ocak ile ilgili detaylar...

Süper Loto ne zaman, saat kaçta çekiliyor?

Süper Loto çekilişi her hafta perşembe günleri Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'daki binasında noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Süper Loto sonuçları MPİ internet sitesinde saat 21.45'tan itibaren duyuruluyor.

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto'da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 31, 17 ve 12 şeklinde...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ GEÇEN HAFTA SONUÇLARI: 03 - 15 - 20 - 30 - 40 - 52

Süper Loto'nun geçen haftaki çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye olan 21 milyon 785 bin 963 lira 48 kuruş, 6 bilen çıkmayınca 9. devrini gerçekleştirdi. 5 bilen 100 kişi 12 bin 380 lira 30 kuruş, 4 bilen 7 bin 648 kişi 173 bin 70 kuruş, 3 bilen 149 bin 148 kişi 15 lira 40 kuruş ikramiye kazandı.

İşte 4 Ocak 2018 Süper Loto ikramiye bilgileri;

6 bilen kişi sayısı : 9. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 21.785.963,48 TL

5 bilen kişi sayısı : 100 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12.380,30 TL

4 bilen kişi sayısı : 7.648 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 173,70 TL

3 bilen kişi sayısı : 149.148 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,40 TL

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

-(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

-(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

-(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.