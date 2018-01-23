Güne alıcılı olarak 117 bin 843 puandan başlayan Borsa İstanbul 100 Endeksi, gün içinde alıcılı seyrini devam ettirerek tarihi rekorunu 118 bin 674 puana taşıdı. Endeks şu sıralarda yüzde 1,10 yükselişle 118 bin 550 puandan işlem görüyor.
Borsadan tarihi rekor
23.01.2018 - 16:16 | Son Güncelleme: 23.01.2018 - 16:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul 100 endeksi, 118 bin 674 puanı görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.
Etiketler : Borsa İstanbul,
538631 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/538631.aspx
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