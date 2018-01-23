Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güne alıcılı olarak 117 bin 843 puandan başlayan Borsa İstanbul 100 Endeksi, gün içinde alıcılı seyrini devam ettirerek tarihi rekorunu 118 bin 674 puana taşıdı. Endeks şu sıralarda yüzde 1,10 yükselişle 118 bin 550 puandan işlem görüyor.