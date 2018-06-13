Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şans Topu ne zaman çekiliyor ve Şans Topu saat kaçta çekiliyor? Şans Topu çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyenler bu soruların cevaplarını arıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları bu akşam belli oluyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Milli Piyango gişeleri önünde uzun kuyruklar oluşturarak Şans Topu çekilişine dahil olan talihliler, ''Şans Topu ne zaman çekiliyor, Şans Topu saat kaçta çekiliyor, Şans Topu sonuçları belli oldu mu, Şans Topu sonuçları öğren'' şeklinde sorulara cevap arıyor. İşte 13 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları ile ilgili detaylar...

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Şans Topu saat kaçta çekiliyor?

Milli Piyango İdaresi'nin genel müdürlüğünde noter huzurunda canlı olarak gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi 21:15’te başlıyor ve tam sonuçlar 21:18’te belli oluyor. Şans Topu çekiliş sonuçları mpi.gov.tr adresinden yayınlanıyor.

Şans Topu sonuçları

5+1 doğru rakamları isabet ettirenin büyük ikramiyeyi kazandığı Şans Topu çekilişi bu hafta 887'nci kez gerçekleşiyor. 6 Haziran yani geçen hafta Hatay/Antakya, İstanbul/Sancaktepe'ye isabet eden ve iki talihliye 378.700,25 TL isabet eden Şans Topu her hafta olduğu gibi geçen hafta da talihlisine küçük bir servet kazandırmıştı.