Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 5. hafta maçında Galatasaray, Elazığspor'a konuk oldu. Aslan, Podolski'nin henüz 9. dakikada attığı golle öne geçti. İlk yarı 1-0 bitti. 59 ve 74'te sahneye çıkan Eren Derdiyok farkı 3'e çıkardı. Ev sahibi 84'te Timur'un penaltıdan attığı golle farkı 2'ye indirdi. Podolski 90+3'te skoru ilan etti: 4-1. Galatasaray, gruptaki puanını 8'e yükseltti. Elazığspor ise 1 puanda kaldı.



Grupta Tuzlaspor üst turu garantilerken son maçlar öncesi Galatasaray 8, 24 Erzincanspor ise 7 puana sahip. Cimbom, son karşılaşmasında 24 Erzincanspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu beşinci hafta karşılaşmasında Elazığspor ile Galatasaray karşı karşıya gelirken, iki takım oyuncuları maç öncesi seremoniye şehit çocuklarıyla çıktı. Geliri, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in ailesine bağışlanacak olan maçın seremonisinde, Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin ve şehit çocukları yer aldı. Şehit çocukları, maç öncesi statta tur atarak, taraftarları selamladı.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Elazığspor ile Galatasaray takımları seremoniye, şehit Fethi Sekin'in fotoğrafının yer aldığı ve üzerinden, "Namı kahraman, kendi şehit, adı Gakgoş, Fethi Sekin. Şehitler ölmez, vatan bölünmez" yazılı pankart ile çıktı. Ayrıca Elazığsporlu futbolcular da maç öncesi üzerinde Fethi Sekin'in resmi bulunan tişörtler giydi.

Müsabakaya Elazığ ve çevre illerden futbolseverlerin ilgisi yüksek oldu. Elazığ Atatürk Stadı'ndaki maçın biletleri VIP tribün 50, kapalı tribün 40, maraton 30, kale arkası ve misafir takım tribünü 20 liradan satışa çıkarılırken, tribünlerin önemli bölümünün dolduğu görüldü.

Müsabakayı 5 binin üzerinde kişi izledi. Taraftarlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Vatan sana canım feda" tezahüratları yaparak, Türk bayrağı açtı.

Elazığsporlu taraftarlar, maç öncesi şehit polis memuru Fethi Sekin'in fotoğrafının da yer aldığı, "Cennette arttı Gakgoşlar, vatan sana minnettar" ve "Ruhun şad olsun Gakgoşum" yazılı pankartlar açtı.

YASİN FORMASINA KAVUŞTU

Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin, cezasının affedilmesinin ardından formasına Elazığspor maçında yeniden kavuştu. Ziraat Türkiye Kupası'nda son oynanan Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle tepki çeken ve bir süre kadro dışı bırakılan Yasin, Elazığspor maçına ilk 11'de başladı.

Sarı-kırmızılı ekipte, kaleci Fernando Muslera, Nigel de Jong ve Tolga Ciğerci'nin yanı sıra, tedavilerine devam edilen Semih Kaya, Luis Cavanda ve Sinan Gümüş, Elazığ'a getirilmedi. Galatasaray karşılaşmaya, Cenk Gönen, Ahmet Çalık, Linnes, Carole, Sabri Sarıoğlu, Yasin Öztekin, Bruma, Josue, Selçuk İnan, Podolski, Eren Derdiyok 11'i ile çıktı. Yedeklerde ise Batuhan Ahmet Şen, Sneijder, Rodrigues, Berk İsmail Ünsal, Kerem Çalışkan, Soner Gönül ve Birhan Vatansever yer aldı.



YENİ TRANSFERLER SAHADA

Transfer yasağı ve kısıtlı kadrosu nedeniyle kupada önceki maçlarda daha çok gençlere yer veren Elazığspor'un teknik direktörü Bayram Bektaş, transfer tahtasının açılmasıyla kadroya dahil edilen Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Youssef Yeşilmen ve Timur Bayram Özgöz'ü, Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya sürdü. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı dört maç sonunda 1 puan toplayarak son sırada yer alan Elazığ temsilcisi, bu puanı Galatasaray deplasmanında almıştı.

GALATASARAY TARAFTARI ARLI HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Halk arasında kas gevşekliği (Duchenne muscular dystrophy miyopati) olarak bilinen ve milyonda bir görülen hastalığa 10 yaşında yakalanan Nurçin Arlı, taraftarı olduğu Galatasaray'ın maçını izlemek için ambulansla stada getirildi. Arlı, ambulansın içinde sağlık ekiplerinin kontrolünde maçı izlerken, hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade etti.