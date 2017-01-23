Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 6. ve son hafta maçında bugün sahasında Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Anagold 24 Erzincanspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'da cezalı olan Hakan Balta'nın yanısıra sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci, Serdar Aziz, Cavanda, Eray İşçan ve Koray Günter maçta forma giyemeyecek. Takım ile çalışmalara başlayan Sinan Gümüş için ise son kararı teknik direktör Riekerink verecek.

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Sarı kırmızılıların sahaya kalede Muslera, defansta Sabri Sarıoğlu, Ahmet Çalık, Semih Kaya ve Carole, orta sahada Selçuk İnan, De Jong, Yasin, Sneijder, Bruma, forvette Podolski şeklinde çıkması bekleniyor.

Geride kalan 5 haftada 12 puan toplayan Tuzlaspor'un lider olarak üst tura çıkmayı garantilediği grupta Galatasaray 8 puanla ikinci, Anagold 24 Erzincanspor 7 puanla üçüncü ve iddiası bulunmayan Elazığspor ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmadan berabere bile ayrıldığı takdirde son 16 turuna yükselecek ve F Grubu'nu zirvede bitirmeyi garantileyen Medipol Başakşehir'in rakibi olacak. Galatasaray'ın mağlup olması durumunda ise turu geçecek ekip Anagold 24 Erzincanspor olacak.

Türk Telekom Arena'da oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.