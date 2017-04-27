Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Fransız futbolcu Kingsley Coman'ı 2020’ye kadar renklerine bağladı. Alman kulübünden yapılan açıklamada, Juventus’tan bu sezon sonuna kadar kiralanan Coman için satın alma opsiyonunun kullanıldığı belirtilerek, 20 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Bayern Münih, Coman'ın bonservis ücreti ile ilgili açıklama yapmazken Alman basını, kırmızı-beyazlı ekibin Fransız oyuncu için Juventus'a 21 milyon avro ödediğini öne sürdü.