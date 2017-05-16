Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarına (FETÖ) yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında Sakaryaspor eski teknik direktörü Şaban Yıldırım gözaltına alınmıştı. Sabah saatlerinde Yıldırım, elleri kelepçeli şekilde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Sakaryaspor’un eski teknik direktörü Şaban Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi.