Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konyaspor Salzburg maçı TRT 1'den şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor. UEFA Avrupa Ligindeki temsilcimiz Konyaspor, Avusturya ekibi Salzburg'u kendi evinde konuk ediyor. I Grubunda yer alan temsilcimiz Konyaspor, bir mağlubiyet ve bir galibiyetle üç puanla üçüncü sırada yer alıyor. Konyaspor, ilk maçında Fransız devi Marsilya'ya deplasmanda 1-0 yenilmiş, Guimarães'ı ise kendi evinde 2-1 mağlup etmişti. Salzburg ise bir galibiyet ve bir beraberlikle 4 puanda grup lideri konumunda bulunuyor. Konyaspor Salzburg maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor. Ancak Konyaspor Salzburg maçının şifresiz canlı anlatımı ve skoru bu haberde yer alıyor. İşte Konyaspor Salzburg maçı ile ilgili detaylar...

Konyaspor-Salzburg maçı TRT 1'den canlı izlemek için tıklayın

Konyaspor-Salzburg maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda 3. hafta maçları bu akşam oynanacak. Bu kapsamda temsilcimiz Atiker Konyaspor sahasında Avusturya temsilcisi RedBull Salzburg'u konuk edecek. Bu akşam saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Craig Pawson yönetecek. Pawson'un yardımcılıklarını Lee Betts ve Ian Hussin yapacak. Futbolseverler Konyaspor-Salzburg maçını Tivibu Spor ve TRT 1'den canlı izleyebilecekler.

Atiker Konyaspor'da son durum

Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki Atiker Konyaspor, sezona Türkiye Süper Kupası ile başladı. Beşiktaş'ı yenerek kupayı tarihinde ilk kez müzesine götüren Anadolu Kartalları, lige ise iyi başlayamadı. Beklenmedik puan kayıpları ile kendini alt sıralarda bulan takım, Avrupa'da ise lige göre daha istekli bir görüntü çiziyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçta deplasmanda Marsilya'ya 1-0 kaybeden takım, ardından kendi sahasında konuk ettiği Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes karşısında 2-1 galip gelerek Avrupa maçlarındaki ilk galibiyetini almış oldu.

RedBull Salzburg'da son durum

Avusturya Bundesliga'nın yükselen değeri RedBull Salzburg, Şampiyonlar Ligi elemelerinde Rijeka'ya elendi ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Kendi liginde şampiyonluk yarışında favori görülen takım, UEFA Avrupa Ligi'ne de iyi başladı ve ilk 2 maçında 4 puan toplayarak grubun liderliğini ele aldı.

İlk maçında Portekiz'de Vitoria Guimaraes ile 1-1 berabere kalan takım, geçen hafta ise sahasında Marsilya'yı 1-0 yenerek liderliğin sahibi oldu.

Muhtemel 11'ler

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Nejc Skubic, Ali Turan, Petar Filipovic, Eren Albayrak, Jens Jönsson, Mehdi Bourabia, Musa Araz, Deni Milosevic, Moryke Fofana, Patrick Friday Eze

RedBull Salzburg: Alexander Walke, Stefan Lainer, Duje Caleta-Car, Paulo Miranda, Andreas Ulmer, Diadie Samassekou, Valon Berisha, Hannes Wolf, Amadou Haidara, Munas Dabbur, Fredrik Gulbrandsen