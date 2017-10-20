Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üstün göründüğü ilk yarının 23. dakikasında Murillo'nun golüyle yenik duruma düşen kırmızı beyazlılar, 44'te Eto'nun Ramazan'dan dönen topu tamamlamasıyla beraberliği yakaladı. 53. dakikada konuk takım golü atan Murillo'nun atılmasıyla 10 kişi kaldı. Antalya'ya galibiyeti getiren gol ise 71. dakikada Deniz Kadah'tan geldi. Bu golle maçı 2-1 kazanan Antalya Leonardo yönetiminde ilk kez kazandı ve puanını 9'a yükseltti. Kasımpaşa ise 8 puanda kaldı.

Antalyaspor 2-1 Kasımpaşa maçı geniş özeti ve golleri izle