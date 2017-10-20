Üstün göründüğü ilk yarının 23. dakikasında Murillo'nun golüyle yenik duruma düşen kırmızı beyazlılar, 44'te Eto'nun Ramazan'dan dönen topu tamamlamasıyla beraberliği yakaladı. 53. dakikada konuk takım golü atan Murillo'nun atılmasıyla 10 kişi kaldı. Antalya'ya galibiyeti getiren gol ise 71. dakikada Deniz Kadah'tan geldi. Bu golle maçı 2-1 kazanan Antalya Leonardo yönetiminde ilk kez kazandı ve puanını 9'a yükseltti. Kasımpaşa ise 8 puanda kaldı.
Antalyaspor 2-1 Kasımpaşa maçı geniş özeti ve golleri izle
20.10.2017 - 22:11 | Son Güncelleme: 20.10.2017 - 22:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalyaspor, Leonardo yönetiminde ilk galibiyetini Kasımpaşa karşısında 2-1'lik skorla aldı.
Etiketler : Antalyaspor,Kasımpaşa,süper lig,
513000 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/513000.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
8
7
1
0
20
6
14
22
2
Göztepe
8
5
1
2
17
12
5
16
3
Akhisarspor
8
5
1
2
14
10
4
16
4
Başakşehir
8
5
1
2
13
11
2
16
5
Fenerbahçe
8
4
2
2
17
12
5
14
6
Beşiktaş
8
4
2
2
13
9
4
14
7
Kayserispor
8
4
2
2
12
9
3
14
8
Bursaspor
8
4
0
4
16
13
3
12
9
Sivasspor
8
4
0
4
14
14
0
12
10
Aytemiz Alanyaspor
8
3
1
4
16
17
-1
10
11
Trabzonspor
8
2
3
3
17
21
-4
9
12
Karabükspor
8
2
2
4
11
13
-2
8
13
Malatyaspor
8
2
2
4
14
17
-3
8
14
Kasımpaşa
8
2
2
4
12
16
-4
8
15
Konyaspor
8
2
1
5
8
11
-3
7
16
Gençlerbirliği
8
2
1
5
9
17
-8
7
17
Antalyaspor
8
1
3
4
9
14
-5
6
18
Osmanlıspor
8
1
1
6
10
20
-10
4
9. Hafta Maçları
20.10.2017
Antalyaspor - Kasımpaşa
21.10.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Kardemir D.Ç. Karabükspor
21.10.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Gençlerbirliği
21.10.2017
Evkur Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
22.10.2017
Göztepe - Alanyaspor
22.10.2017
Demir Grup Sivasspor - Bursaspor
22.10.2017
Kayserispor - Atiker Konyaspor
22.10.2017
Galatasaray - Fenerbahçe
23.10.2017
Beşiktaş - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
8
5
2
1
14
7
7
17
2
Giresunspor
8
4
4
0
12
5
7
16
3
Ankaragücü
9
4
3
2
11
7
4
15
4
Altınordu
8
4
2
2
17
10
7
14
5
Ç. Rizespor
8
4
2
2
17
14
3
14
6
Elazığspor
8
4
2
2
13
10
3
14
7
Adana Demirspor
8
4
2
2
14
12
2
14
8
Adanaspor
9
4
2
3
9
11
-2
14
9
Balıkesirspor
8
3
3
2
15
13
2
12
10
İstanbulspor
8
3
2
3
8
8
0
11
11
Erzurumspor
8
2
3
3
7
10
-3
9
12
Samsunspor
8
2
3
3
6
9
-3
9
13
Boluspor
8
2
2
4
9
10
-1
8
14
Gazişehir G.Ant
8
1
4
3
7
6
1
7
15
Grandmedical Manisaspor
8
2
1
5
11
14
-3
7
16
Eskişehirspor
8
1
4
3
13
17
-4
7
17
Denizlispor
8
1
2
5
8
15
-7
5
18
Gaziantepspor
8
1
1
6
4
17
-13
4