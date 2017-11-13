Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? gibi aradıklarınız bu haberde. A Millî Futbol Takımımız, Arnavutluk ile bu akşam özel bir maçta karşı karşıya geliyor. Peki Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? A Millî Takım, Arnavutluk karşısında özel maçta galibiyet arıyor. Türkiye Arnavutluk maçı ise FOX TV ekranlarından şifresiz canlı olarak yayınlanıyor. Türkiye Arnavutluk maçını FOX TV ekranlarından şifresiz canlı olarak takip etmek için aşağıda bulunan, ''Türkiye Arnavutluk maçı şifresiz canlı izle'' başlığına tıklamanız yeterlidir...

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

TÜRKİYE - ARNAVUTLUK

STAT: Antalya Stadı

HAKEM: Georgi Nikolov Kabakov

SAAT: 20:30

TÜRKİYE: Volkan, Ozan, Erol, Uğur, İsmail, Okay, Emre Akbaba, Yunus, Deniz, Kenan, Enes

TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu

ARNAVUTLUK: Berisha, Hysaj, Mavraj, Veseli, Balliu, Basha, Abrashi, Ajdarevic, Ramadani, Grezda, Sadiku

TEKNİK DİREKTÖR: Christian Panucci



Lucescu: Yeni bir nesil geliyor!

Olmadı sil baştan... Her başarısızlık sonrası duyduğumuz ve alışık olduğumuz söylemler bu defa yeni teknik direktörümüz Mircea Lucescu tarafından dillendirildi. Dünya Kupası’na vedanın ardından çalışmalarına devam eden Rumen hoca, Arnavutluk maçı öncesi durum değerlendirmesi yaptı. Açıklamasında gelecek planı ağırlıktaydı. Yok etmenin kolay olduğunu ancak inşa etmenin zor bir süreç gerektirdiğini belirten Lucescu, çok iyi ve genç bir ekip oluşturduklarını ifade ederek “Yeni bir neslin başlangıcı diyebiliriz. Bu neslin bir yerlere gelebilmesi için sabra ihtiyaç var. Sadece kendini sahaya verecek, futbola adayacak zevk alan bir oyuncu grubu olmalı. Ekip ruhu tekrar ortaya çıkmalı. Onları uluslararası seviyeye çekeceğiz” dedi.





Hocalar gençlere şans versin



22-23 yaşındaki çocuklardan 30 yaş olgunluğunun beklendiğini de vurgulayan Lucescu, kulüp teknik adamlarından da Türk gençlerine daha fazla şans vermelerini rica etti. Türkiye’nin gurbetçi oyuncuların ikinci tercihi haline gelmesine de değinen Rumen hoca, Türk oyuncuların belli bir noktaya gelip yurt dışında oynamaları gerektiğini söyledi. Arnavutluk’un 7-8 oyuncusunun İtalya’da forma giydiğini dile getiren tecrübeli teknik adam öz eleştiri yapmasının kolay olmadığını da belirterek, “İlk maçıma 3 günlük kısa bir zamanda hazırlandım. Kulübünde oynamayan oyuncuları millî takımda belli bir seviyeye getirmek kolay değil” ifadesini kullandı.

Başka oyuncu yok ki!



Tecrübeli isimleri tekrar çağıracağını belirten Lucescu, Romanya maçında Ozan Tufan’ı sağ bekte oynatmasıyla ilgili eleştiriler için “Kadroda orada oynatacağım başka bir oyuncu yok ki. Barışı bir gün önce çağırdık. Kaan, sakattı gitti. Ozan daha önce orada oynadığı için oynattım. Gençlerbirliği’nden Uğur ve Ahmet’i izledim ama yeterli görmedim. Sabri’yi denedim. O da olmadı” dedi.

Millîlerin rakibi Arnavutluk



Dünya Kupası’na vedanın ardından yeni bir yapılanmaya giden A Millî Takım ikinci özel maçını bu akşam Arnavutluk karşısında verecek. İlk özel sınavında Romanya ile karşılaşan ve rakibine 2-0 yenilen ay-yıldızlılar yine genç ağırlıklı bir 11’le sahada olacak. Türkiye, Lucescu yönetimindeki 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı. Arnavutluk karnesinde ise 9 maçta 4 galibiyet, 3 yenilgi ve 2 beraberlik vardı. Millîler 2017 yılındaki 6’sı resmi, 3’ü özel 9 maçta ise 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etmişti. Bu arada maç öncesi sağ diz ekleminde ağrıları bulunan Ömer Toprak kadrodan çıkarıldı ve Almanya’ya döndü.

TÜRKİYE - ARNAVUTLUK

STAT: Antalya Stadı

HAKEM: Georgi Nikolov Kabakov

SAAT: 20:30

TÜRKİYE: Volkan, Ozan, Erol, Uğur, İsmail, Okay, Emre Akbaba, Yunus, Deniz, Kenan, Enes

TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu

ARNAVUTLUK: Berisha, Hysaj, Mavraj, Veseli, Balliu, Basha, Abrashi, Ajdarevic, Ramadani, Grezda, Sadiku

TEKNİK DİREKTÖR: Christian Panucci

Kenan’a bir şans daha

Romanya dönüşünde evlilik işlemlerini halletmek adına 1 gün özel izin alan Kenan Karaman’ın da Antalya’da devam eden kampa katıldığı öğrenildi. Hannover 96 forması giyen başarılı hücum oyuncusunun ilk maçta olduğu Lucescu’dan şans bulacağı da gelen haberler arasında.

Kocuk’tan mutlusu yok

İstanbulspor formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından teknik direktör Mircea Lucescu tarafından Ay-Yıldızlı takıma davet edilen genç kaleci Okan Kocuk, kariyerinin en mutlu günlerini yaşıyor. 22 yaşındaki eldiven, “Hep hayalini kurduğum yerdeyim. Ama önemli olan bunun sürekli olması. Bunun için elimden geleni yapmaya devam edeceğim” dedi.

Tek tanıdık Sokol Cikalleshi

Türkiye ile Arnavutluk yarın saat 20.30’da Antalya Stadı’nda karşılaşacak. Milliler’in rakibi Arnavutluk’ta Süper Lig’de forma giyen tek bir isim var. O da Başakşehir’den kiralık olarak Osmanlıspor’un yolunu tutan Sokol Cikalleshi. Sakatlığı nedeniyle son maçlarda oynayamayan başarılı forvetin Ay-Yıldızlılar karşısında yedek soyunması bekleniyor.

Arnavutluk ile 10.maç

Türk Milli Takımı, 94 yıllık tarihinde şimdiye dek Arnavutluk ile 9 maç yaparken, bunlardan 4’ünü kazandı. Rakibine 3 maçta yenilen milliler, 2 kez de eşitliği bozamadı. Arnavutluk ile şimdiye dek 6 resmi, 3 de özel maç yapan Ay-Yıldızlılar, 5’i Türkiye’de, 4’ü de deplasmanda yaptığı toplam 9 maçta 8 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü. İki takımın son maçı 2005’te oynandı ve milliler, rakibini tek golle geçmeyi başardı.