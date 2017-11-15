Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Doğuş Olimpiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? ile ilgili merak ettiklerinizi bu haberde derledik. THY Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, Yunan ekibi Olimpiakos ile bu akşam karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Doğuş Olimpiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? beIN Sports 3 ekranlarından şifreli yayınlanacak. mücadele 20:45'te başlayacak. Fenerbahçe Doğuş Olimpiakos maçı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Doğuş-Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşma 20.45’te başlayacak ve beIN Sports 3’ten naklen yayınlanacak. Maçı ayrıca nesine.com üzerinden canlı izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe - Olympiacos Maçı Bilet fiyatları

Saha içi A-D-G sırası 1000 TL yemek dahil (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Saha içi B-E-H sıraları 900 TL yemek dahil

Saha içi C-F-J sıraları 850 TL yemek dahil

346 (Açık Loca): 300 TL yemek dahil (tükenmiştir)

Kat 1 – 220 TL(kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Kat 2 – 140 TL(kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Kat 3 – 110 TL(kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Kat 4 – 100 TL(kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Kat 5 – 70 TL

Kat 6 – 55 TL

Kat 7 – 50 TL

Fenerbahçe'de son durum...

Obradovic’in öğrencileri, EuroLeague 6. hafta maçında 10 Kasım Cuma günü TSİ 22:00’de Brose Bamberg’e konuk oldu. Almanya’daki mücadelede baştan sona iyi savunma yapan ve oyunun kontrolünü elinde bulunduran Fenerbahçe, karşılaşmayı 80-57 kazandı. Bu maçta Jan Vesely 15, Brad Wanamaker 13, Luigi Datome ise 12 sayı buldu. Fenerbahçe, EuroLeague’de yedinci haftaya dört galibiyet ile giriyor.

Fenerbahçe, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 6. hafta mücadelesinde Darüşşafaka Basketbol’a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, büyük çekişmeye sahne olan maçtan 84-78 mağlup ayrıldı. Bu mücadelede Wanamaker 22, Sloukas 15, Nunnally 14 sayı üretti.

Fenerbahçe Doğuş’ta sakatlığı bulunan Nikola Kalinic, takım çalışmalarının ilk bölümüne katılmaya başladı. Oyuncunun durumu, sağlık ekibi tarafından takip edilecek ve takım çalışmalarına tam olarak katılabileceği zamana ise karar verilecek.

Fenerbahçe Doğuş, EuroLeague’in en yüksek iki sayı (%57.40) ve en yüksek üç sayı (%43.75) yüzdesine sahip takımı olarak dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler, asist ortalamasında da 19.17 ile EuroLeague genelinde ikinci sırada. Fenerbahçe Doğuş, aynı zamanda EuroLeague’de potasında maç başına 69.5 sayı görüyor ve bu alanda en iyi takım olarak dikkat çekiyor.

Olympiacos’ta Son Durum

2014’ten bu yana Ioannis Sfairopoulos tarafından çalıştırılan Olympiacos’un kadrosunda Vassilis Spanoulis, Georgios Printezis, Kostas Papanikolaou, Vangelis Mantzaris, Nikola Milutinov, Dimitrios Agravanis, Janis Strelnieks, Kim Tillie, Brian Roberts, Hollis Thompson, Ioannis Papapetrou, Georgios Bogris, Jamel McLean ve Kyle Wiltjer gibi önemli isimler bulunuyor.

Olympiacos, bu sezon EuroLeague’de oynadığı altı maçta dört kez galip geldi. Rakibimiz, sezona Baskonia (75-64), Unicaja Malaga (80-75), Maccabi Tel Aviv (69-68) ve Khimki (92-75) galibiyetleriyle girerken, son iki maçında Barcelona (73-51) ve Panathinaikos (70-62) takımlarına karşı kaybetti. Panahtinaikos’a karşı evinde derbi mağlubiyeti yaşayan Olympiacos’ta Strelnieks 18, Papapetrou ise 11 sayı üretti.

Olympiacos, Yunanistan Ligi’nde bu sezon oynadığı beş maçta ise dört galibiyet elde etti. Rakibimiz, ligdeki tek yenilgisini ilk hafta maçında Panathinaikos’a karşı kendi sahasında 71-68 ile aldı. Pire ekibi, son lig mücadelesinde ise Cretan Kings’i 90-72 ile geçti.

Olympiacos’ta Kim Tillie’nin sakatlığı bulunuyor. Vassilis Spanoulis ise bu sezon henüz hiçbir EuroLeague maçında forma giymedi.

Yunan ekibi, maç başına potasında 70.8 sayı görüyor ve bu alanda Fenerbahçe Doğuş’un ardından ikinci sırada yer alıyor.