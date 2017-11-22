Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda İspanyol ekibi Sevilla, Liverpool önünde tarihi bir geri dönüş gerçekleştirdi. Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'ndaki karşılaşmaya fırtına gibi giren İngiliz devi 2 ve 30'da Firmino, 22'de Mane'nin golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.



SEVİLLA 3-3 LİVERPOOL MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE (SEVİLLA LİVERPOOL GENİŞ ÖZETİ İZLE)





3-0'DAN 3-3



İkinci yarıda sahada bambaşka bir Sevilla vardı. 51 ve 60'ta (pen.) Ben Yedder skoru 3-2'ye getirdi. 90+3'te sahne alan Pizarro skoru ilan etti: 3-3.



Sansasyonel sonucunu ardından 5 maç sonunda Liverpool puanını 9'a, Sevilla ise 8'e yükseltti.





TEKNİK DİREKTÖR KANSER OLDUĞUNU AÇIKLADI



İkinci yarıda attığı gollerle Liverpool ile 3-3 berabere kalan Sevilla'da dramatik bir gerçek ortaya çıktı. Sevilla Teknik Direktörü Eduardo Berizzo, oyuncularına devre arasında prostat kanseri olduğunu açıkladı.

Berizzo'nun bu açıklamasının, ikinci yarıda Sevilla'nın 3 gol atarak sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmasında büyük bir etkisi olduğu belirtildi. Konu hakkında Sevilla da resmi bir açıklama yaptı.

HOCAMIZ İÇİN OYNADIK



Maçın ardından açıklama yapan Ever Banega, "Hep arkamızda olan taraftarlarımız ve teknik direktörümüz için farklı bir tutumla ikinci yarıya çıkmalıydık" ifadelerini kullandı.



