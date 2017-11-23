Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ludogorets Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak? ile ilgili aradıklarınızı bu haberde derledik. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, Bulgaristan ekibi Ludogorets ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki Ludogorets Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak? Avrupa'da oynadığı 4 maçın ardından 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 2 puanla son sırada bulunan temsilcimiz Başakşehir, Bulgar ekibi Ludogorets ile 5. karşılaşmasına çıkacak. Ludogorets ise 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puanla 1. sırada yer alıyor. Başakşehir, Lodogorets karşısında mağlup olursa, Avrupa'ya veda edecek. Peki heyecan seviyesi bir hayli yüksek olacak Ludogorets Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak? İşte detaylar...

Ya tamam ya devam

Başakşehir de “ya tamam ya devam” diyecek... Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen Abdullah Avcı’nın takımı ise 23.05’te başlayacak maçta Bulgaristan’da üst üste yedinci şampiyonluğuna koşan Ludogorets’e misafir olacak. Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Clichy ve Adebayor’u İstanbul’da bırakan Avcı’nın takımı şansını devam ettirmek için kazanmak zorunda.

Ludogorets Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ludogorets Medipol Başakşehir maçı 23 Kasım Perşembe akşamı saat 23:05'te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ÖNEMLİ İSİMLER KADRODA YOK

Medipol Başakşehir'de, Ludogorets ile oynanacak maçta takımın önemli isimleri kadroda yer almayacak.

Sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir'in yanı sıra Galatasaray maçı sonrasında hafif ağrıları bulunan Emmanuel Adebayor ve Gael Clichy, tedbir amaçlı olarak Bulgaristan'a götürülmedi.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Mehmet Batdal, Tunay Torun ve Aurelien Chedjou da bu maçta görev alamayacak.

BAŞAKŞEHİR MUTLAKA GALİP GELMEK ZORUNDA!

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda son sırada yer alan Medipol Başakşehir, üst tura çıkma iddiasını sürdürmek için 5. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda karşılaşacağı Bulgaristan'ın Ludogorets takımını yenmek zorunda.

Dört maç sonunda 2 puanı bulunan Başakşehir'in, gruptan çıkma şansını sürdürmek için 8 puanı bulunan lider Ludogorets'i mağlup etmekten başka şansı yok. Deplasmandaki olası bir puan kaybı, Abdullah Avcı'nın ekibinin Avrupa kupalarına veda etmesi anlamı taşıyacak.

Başakşehir'in, Avrupa kupalarında çıktığı 14 maçta 1 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberliği bulunuyor. Avrupa'da oynadığı 14 maçta fileleri 15 kez havalandıran İstanbul ekibi, kalesinde 23 gol gördü.

Medipol Başakşehir'in tek şansı galibiyet

İstanbul ekibi, Ludogorets karşısında UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini alarak, bir üst tura çıkma şansını son maça taşımak için mücadele edecek. Turuncu-lacivertlilerin, Avrupa kupalarında çıktığı 14 maçta 1 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberliği bulunuyor.Avrupa'da oynadığı 14 maçta fileleri 15 kez havalandıran İstanbul ekibi, kalesinde 23 gol gördü.

Avrupa'daki 15. maç

Turuncu-lacivertliler, Ludogorets karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 15. kez sahada yer alacak. Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 14 maçta 1 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberliği bulunan Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez yer aldığı grup aşamasında başarılı olarak bir üst tura çıkmayı hedefliyor. İstanbul ekibi, Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı 7 maçta, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki tek galibiyetini, bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında iç sahadaki maçta 2-0'lık skorla elde etti.

En golcü isim Visca

İstanbul ekibi, Avrupa'da oynadığı 14 maçta fileleri 15 kez havalandırdı, kalesinde 23 gol gördü. Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en golcü ismi 5 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3 golü bulunan Eljero Elia ve ikişer kez fileleri havalandıran Emre Belözoğlu ve Marcio Mossoro takip ediyor. Medipol Başakşehir'in diğer 3 golüne ise Adebayor, Napoleoni ve Doka imza attı.

Avrupa kupalarındaki maçlar

Avrupa kupalarında ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşti. İstanbul ekibi, deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı. Play-off turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in karşısına çıkan Medipol Başakşehir, evinde oynadığı ilk maçı 2-1, deplasmandaki karşılaşmayı da 2-0 kaybetti. Medipol Başakşehir, bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kaldı, sahasında ise 2-0 kazanarak turu geçti. Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Sevilla'ya 2-1 yenilirken, deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalarak elendi. İstanbul ekibi, play-off turunda elendiği için UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandı. İstanbul ekibi, gruptaki ilk maçında, sahasında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile 0-0 berabere kaldı. Medipol Başakşehir, gruptaki ikinci karşılaşmasında, deplasmanda Braga'ya 2-1, üçüncü maçında ise Almanya'da Hoffenheim'a 3-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler, gruptaki dördüncü maçında ise sahasında Hoffenheim ile karşı karşıya geldi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.