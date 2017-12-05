Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Chelsea Atletico Madrid maçı hangi kanalda şifresiz canlı olarak yayınlanıyor? gibi aradıklarınızı bu haberde derledik. Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçlar bu hafta oynanıyor. C Grubu'nun lideri Chelsea, Atletico Madrid'i kendi evinde konuk ediyor. Gruplarda oynadığı 5 maçın ardından 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 10 puanla 1. sırada bir üst tura çıkmayı garantileyen, hem saha hem de seyirci avantajı elinde bulunan İngiliz devi Chelsea, maça daha rahat çıkan taraf olarak. Altetico Madrid ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 kez de mağlup olarak 6 puanla 3. sırada yer alıyor. Altetico Madrid, Chelsea karşısında 3 puan alması durumunda Roma Karabağ maçından gelecek sonucu bekleyecek. Roma'nın puan kaybetmesi hâlinde Atletico Madrid, Chelsea karşısında galip gelirse bir üst tura adını yazdıracak. Ancak Roma'nın galip gelmesi durumunda bir üst tur şansı Atletico Madrid için sona erecek ve İspanyol ekibi yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Peki Chelsea Atletico Madrid maçı hangi kanalda şifresiz canlı olarak yayınlanıyor? Chelsea Atletico Madrid maçı Tivibu Spor 2 ekranlarından şifreli olarak yayınlanıyor. İşte detaylar...

Chelsea-Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam saat 22:45'te başlayacak mücadele Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve canlı skor takibi turkiyegazetesi.com.tr'de...

Ev sahibi Chelsea'de sakatlığı bulunan Michy Batshuayi dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Atletico Madrid de ise Juanfran'ın sakatlığı var.

MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Christensen, Cahill, Zappacosta, Fabregas, Kante, Bakayoko, Alonso, Hazard, Morata

Atletico Madrid: Oblak, Partey, Savic, Godin, Luis, Koke, Gabi, Niguez, Carrasco, Gameiro, Griezmann

İngiltere Premier Lig'de 15 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Chelsea 32 puanla 3. sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Chelsea 10 puanla lider durumda...

İspanya La Liga'da 14 maçta 8 galibiyet ve 6 beraberliği bulanan Atletico Madrid 30 puanla 3. sırada yer alıyor. İspanyol ekibi Şampiyonlar Ligi'nde ise tam bir hayal kırıklığı yaşadı. Diego Simeone çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

LA LİGA'DAN SON DURUM

Lider Barcelona, La Liga'nın 14. haftasında evinde Celta Vigo ile 2-2 berabere kaldı.

Barcelona'nın puan kaybettiği haftada takipçileri Valencia ve Real Madrid, bu fırsatı değerlendiremedi. Real Madrid, Athletic Bilbao deplasmanında golsüz beraberliği bozamadı. Ligin flaş takımı Valencia, Getafe'ye konuk olduğu maçı rakibi 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 kaybederek, sezonun ilk yenilgisini yaşadı.

Atletico Madrid, sahasında Real Sociedad'ı 2-1 yenerek, zirve yarışındaki takımların puan kaybettiği haftayı karlı kapatan takım oldu.

Sevilla ise evinde Deportivo La Coruna'yı 2-0 mağlup ederek, zirveye bir adım daha yaklaştı.

La Liga'da 36 puana sahip Barcelona, liderliğini korudu. Katalan ekibini, Valencia 31, Atletico Madrid 30, Real Madrid ve Sevilla 28'er puanla takip etti.

PREMİERE LİG'DEN SON DURUM

Manchester City, 15. haftada konuk ettiği West Ham United'ı 2-1 yenerek galibiyet serisini 13 maça çıkardı.

İspanyol teknik adam Josep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, İngiltere'nin en üst düzey liginde 13'er maçlık galibiyet serisine sahip Sunderland, Preston (1891-92), Arsenal (2001-02) ve Chelsea'nin (2016-17) rekoruna ortak oldu.

Üst sıraları ilgilendiren maçta Manchester United, deplasmanda Arsenal'ı 3-1 mağlup etti.

Son şampiyon Chelsea, konuk ettiği Newcastle United'ı 3-1, Liverpool ise deplasmanda Brighton & Hove Albion'ı 5-1 ile geçti.

Premier Lig'de 15. maçların ardından 43 puan toplayan Manchester City, en yakın takipçisi Manchester United ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu. İki takımın ardından 32 puanlı Chelsea, 29 puanlı Liverpool ve 28 puanlı Arsenal sıralandı.

BUGÜN OYNANACAK DİĞER MAÇLAR HANGİLERİ?

Manchester United (İngiltere) - CSKA Moskova (Rusya)

Benfica (Portekiz) - Basel (İsviçre)

Celtic (İskoçya) - Anderlecht (Belçika)

Bayern Münih (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Roma (İtalya) - Karabağ (Azerbaycan)

Olympiakos (Yunanistan) - Juventus (İtalya)

Barcelona (İspanya) - Sporting Lizbon (Portekiz)

YARIN OYNANACAK MAÇLARIN LİSTESİ

Liverpool (İngiltere) - Spartak Moskova (Rusya)

Maribor (Slovenya) - Sevilla (İspanya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Manchester City (İngiltere)

Feyenoord (Hollanda) - Napoli (İtalya)

Porto (Portekiz) - Monaco (Fransa)

Leipzig (Almanya) - Beşiktaş

Tottenham (İngiltere) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

Real Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)