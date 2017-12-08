Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barcelona Lassa - Fenerbahçe Doğuş maçı beIN Sports şifreli olarak yayınlanacak. Turkish Airlines EuroLeague 11. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, Barcelona Lassa deplasmanına konuk olacak. Peki Barcelona Lassa - Fenerbahçe Doğuş maçı beIN Sports şifresiz olarak yayınlanacak mı? Ligde oynadığı 10 maçın ardından 7 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 3. sırada yer alırken, Barcelona Lassa ise 4 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 10. sırada bulunuyor. Barcelona Lassa - Fenerbahçe Doğuş maçı beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Barcelona Lassa - Fenerbahçe Doğuş maçını beIN Sports 3 ekranlarından şifresiz olarak takip etmek için aşağıdaki linke tıklayıp üye olmanız gerekmektedir. Ücretli üye olduktan sonra Barcelona Lassa - Fenerbahçe Doğuş maçını beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak takip edebilirsiniz...

BARCELONA LASSA - FENERBAHÇE DOĞUŞ MAÇI BEIN SPORST 3 İZLE

Fenerbahçe Doğuş, Barcelona'nın konuğu

Brooklyn Nets, ağırladığı Oklahoma City Thunder'ı 100-95 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Bu sezon 10'uncu kez sahadan galip ayrılan Nets'te, Caris LeVert 21 sayı ve 10 asistle "double-double" yaparken, Rondae Hollis-Jefferson 17, Allen Crabbe 15 sayıyla skora katkı sağladı.

Sezonun 13'üncü mağlubiyetini alan Thunder'da Russell Westbrook 31 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle maçın en skoreri olurken, Steven Adams 12 sayı ve 14 ribaunt, Carmelo Anthony ise 11 sayı ve 11 ribaunt ile double-double yaptı.

Takım İstatistikleri – Hücum Barcelona - Fenerbahçe Doğuş

Sayı: 82.4 – 79.9

Toplam Ribaund: 35.2 – 32.6

Hücum Ribaundu: 7.2 – 9.4

Savunma Ribaundu: 28.0 – 23.2

Asist: 21.6 – 19.7

Top Çalma: 6.4 – 5.7

Blok: 3.0 – 3.8

2 Sayı Yüzdesi: %55.4 - %55.2

3 Sayı Yüzdesi: %38.2 - %42.0

SA Yüzdesi: %78.8 - %78.5

Verimlilik: 94.7 – 93.8

Takım İstatistikleri – Savunma Barcelona - Fenerbahçe Doğuş

Sayı: 77.4 – 73.6

Toplam Ribaund: 34.9 – 30.2

Hücum Ribaundu: 9.3 – 10.6

Savunma Ribaundu: 25.6 – 19.6

Asist: 15.6 – 16.4

Top Çalma: 5.7 – 7.0

Blok: 2.6 – 2.7

2 Sayı Yüzdesi: %49.5 - %51.4

3 Sayı Yüzdesi: %32.7 - %33.5

SA Yüzdesi: %70.6 - %78.8

Verimlilik: 84.1 – 77.3

İstatistik Liderleri Barcelona - Fenerbahçe Doğuş

Sayı: Seraphin 13.6, Sanders 10.2, Heurtel 9.8 / Vesely 13.8, Wanamaker 12.8, Datome 12.6

Ribaund: Moerman 5.1, Seraphin 4.6 / Melli 4.9, Thompson 4.7

Asist: Heurtel 6.7, Pressey 2.8 / Sloukas 6.2, Wanamaker 4.8

Top Çalma: Sanders 1.8, Heurtel 1.1, Pressey 1.0 / Wanamaker 1.2, Vesely 1.0

Blok: Seraphin 1.2, Hanga 0.6, Tomic 0.5 / Thompson 1.0, Vesely 0.9, Datome 0.8

Verimlilik: Seraphin 14.6, Heurtel 12.5, Sanders 11.0 / Vesely 16.9, Sloukas 15.7, Wanamaker 14.3

Geçmiş Karşılaşmalar:

Fenerbahçe Doğuş, rakibiyle bugüne dek oynadığı 18 maçta altı galibiyet elde etti.

Geçtiğimiz sezon oynanan iki mücadelede de gülen taraf (73-72 ve 68-65) Fenerbahçe olmuştu. Sarı lacivertliler, son iki deplasman maçında da Barcelona’yı yenmeyi bildi.

2016-17 Fenerbahçe 68 – 65 FC Barcelona Lassa

2016-17 FC Barcelona Lassa 72 – 73 Fenerbahçe

2014-15 FC Barcelona 89 – 91 Fenerbahçe Ülker

2014-15 Fenerbahçe Ülker 78 – 80 FC Barcelona

2013-14 FC Barcelona 93 – 73 Fenerbahçe Ülker

2013-14 Fenerbahçe Ülker 73 – 76 FC Barcelona

2013-14 FC Barcelona 94 – 81 Fenerbahçe Ülker

2013-14 Fenerbahçe Ülker 75 – 70 FC Barcelona

2012-13 Fenerbahçe Ülker 60 – 99 FC Barcelona Regal

2012-13 FC Barcelona Regal 100 – 78 Fenerbahçe Ülker

2010-11 Fenerbahçe Ülker 69 – 75 Regal Barcelona

2010-11 Regal Barcelona 61 – 69 Fenerbahçe Ülker

2009-10 Regal FC Barcelona 89 – 55 Fenerbahçe Ülker

2009-10 Fenerbahçe Ülker 59 – 82 Regal FC Barcelona

2007-08 Fenerbahçe Ülker 78 – 85 AXA FC Barcelona

2007-08 AXA FC Barcelona 82 – 67 Fenerbahçe Ülker

2006-07 Fenerbahçe Ülker 82 – 69 Winterthur FC Barcelona

2006-07 Winterthur FC Barcelona 84 – 70 Fenerbahçe Ülker

Fenerbahçe Doğuş’tan geleceğe yatırım: 16 yaşındaki Tarık Biberovic’i transfer etti

Bosna Hersekli 16 yaşındaki basketbolcu Tarık Biberovic, Fenerbahçe Doğuş'a imza attı.

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, 16 yaşındaki Bosna Hersekli Tarık Biberovic’i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, “Avrupa basketbolunun 2001 jenerasyonunda en değerli yeteneklerinden biri olarak kabul edilen Tarık Biberovic’i kadromuza kattık. Tarık, Fenerbahçemiz ile 5 yıllık anlaşmaya imza attı” denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



“2001 doğumlu ve 2.02 boyunda olan Tarık Biberovic, Bosna’nın OKK Spars takımında yetişti. Şutör guard ve kısa forvet pozisyonlarında forma giyebilen Biberovic, özellikle 2016-2017 sezonunda Spars takımıyla Adidas Next Generation Turnuvası’nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Spars ile bu turnuvada dört maça çıkan Biberovic, bu maçlarda 32:54 dakika parkede kaldı ve 17.8 sayı, 6.3 ribaund, 2.3 asist ve 1.3 blok ortalamaları yakaladı.



Tarık, bu sezon Spars formasıyla birlikte Bosna Hersek Ligi’nde altı maçta forma giydi ve bu mücadelelerde 4.5 sayı ortalaması tutturdu.



Tarık Biberovic, aynı zamanda FIBA 2016 U16 Avrupa Şampiyonası’nda da Bosna Hersek formasıyla mücadele ederken 7.1 sayı, 4.1 ribaund, 0.9 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Tarık bu turnuvada en iyi maçını Letonya’ya karşı çıkarmış ve 16 sayı üretmişti.



Biberovic, Fenerbahçe Doğuş’un 2017-2018 sezonu hazırlık kampı kadrosunda yer almış ve hazırlık mücadelelerinde de forma giymişti. Oyuncumuz, özellikle İran takımı Petrochimi Bandar Imam ile oynanan maçta 11 sayı üreterek dikkatleri çekmişti.



Tarık Biberovic’in en büyük avantajları güçlü fiziği ve fundemantal özelliklerinin yanı sıra oyun olgunluğu ve saha görüşü. Başarılı oyuncunun, Fenerbahçemizin uzun vadeli hedeflerinin önemli bir parçası olması bekleniyor.

Tarık’a Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, sarı-lacivertli forma altında başarılarla dolu nice sezonlar diliyoruz.”



14 YAŞINDAN BU YANA GÖZLEM ALTINDAYDI



Tarık Biberovic, 28 Ocak 2001 doğumlu bir forvet oyuncusu. Bosna Hersek'in en önemli kulübü olan OKK Spars Sarajevo forması giyiyor. 14 yaşından itibaren gözlemcilerin yakın markajındaydı. Nitekim de geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. 16 yaşındaki Tarık Biberovic, bu yılı Spars Sarajevo'da geçirdikten sonra gelecek sene ile birlikte Sarı-Lacivertli formayı sırtına geçirecek.