Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eyüpspor Kayserispor maçı geniş özeti ve golleri ve Eyüp Kayseri maçı kaç kaç bitti? gibi aradıklarınızı bu haberde derledik. Türkiye Kupası Beşinci Tur rövanş maçında Eyüpspor, Kayserispor'u konuk etti. İlk maçta kendi evinde 3-0 galip gelen Süper Lig ekibi Kayserispor, Eyüpspor ile oynadığı rövanş karşılaşmasından da 2-0 galip gelerek bir üst tura adını yazdırmayı başardı. İlk yarısı 0-0 biten Eyüp Kayseri maçının ikinci yarısının hemen başında dakikalar 49'u gösterirken ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Türüç’ün yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve Kayseri, Eyüp karşısında 1-0 öne geçti. Skorun verdiği avantajla daha rahat bir oyun sergileyen Kayserispor, Bia'ın 74. dakikada bulduğu golle farkı ikiye çıkardı. Geride kalan dakikalarda ise başka gol sesi çıkmayınca Kayserispor, deplasmanda 2-0 galip gelerek bir üst tura çıkmayı başardı.



Maçtan dakikalar

35. dakikada sağ kanatta topla buluşan Murat’ın ceza sahası içine yaptığı ortada Mehmet’in kafa vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı.

49. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Deniz’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

58. dakikada Erdal’ın sağ kanattan ceza sahası içine yerden çevirdiği topta Bia’nın yaptığı vuruşu kaleci Mahmut kurtardı.

67. dakikada Bilal’in ceza sahası içine yerden verdiği pasta topla buluşan Erhan’ın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muammer kurtardı.

69. dakikada Kubilay’ın sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Bilal’in ön direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin solundan auta çıktı.

74. dakikada orta alanda topla buluşan Mendes’in sağ tarafa bıraktığı topla buluşan Badji’nin şutunu kaleci Mahmut oyun alanı içine çeldi. Mahmut’tan dönen topa Bia’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

Stat: Esenler

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Erdinç Sezertam xx, İlker Takpak xx

Eyüpspor: Mahmut xx, Vahit xx, Murat xx (Erhan dk. 64 x), Yüksel xx, Naci xx, Gencay xx, Mehmet xx (Serkan dk. 79 x), Bilal xx, Dede xx, İsmail xx, Kubilay xx

Yedekler: Burak, Doğukan, Berk, Berkan, Erkan

Teknik Direktör: Ekrem Al

Kayserispor: Muammer xx, Levent xx, Erkan xx, Atilla xx, Espinoza xx, Şamil xx, Meleg x (Gyan dk. 24 xx), Deniz Türüç xxx (Mendes dk. 59 x), Boldrin xx (Badji dk. 45 x), Erdal xx, Bia xxx

Yedekler: Lung, Kucher, Kana Biyik, Güray, Berkant, Umut, Stojiljkovic

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Deniz Türüç (dk. 49), Bia (dk. 74) (Kayserispor)

Sarı Kartlar: Dede Çelik, Yüksel (Eyüpspor)