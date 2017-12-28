Kardemir Karabükspor’un yeni yönetimi tarafından Yenişehir bölgesinde yer alan idari binasındaki tabelada isim değişikliğine gitti. Tesislerin tabelasında yer alan Hikmet Ferudun Tankut ismi tabeladan sökülerek tesislerin adı Kardemir AŞ. Spor Tesisi olarak belirlendi.