Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Chelsea Arsenal maçı şifresiz canlı anlatım izle linki haberimizde. İngiltere Lig Kupası yarı final ilk karşılaşmasında Chelsea, Arsenal'i konuk ediyor. 2 takım geçtiğimiz hafta Premier Lig'de karşı karşıya gelmiş ve nefes kesen bir mücadele ortaya koymuşlardı. Geçtiğimiz hafta 2-2 berabere kalan Chelsea ve Arsenal, rövanş niteliğindeki yarı finalin ilk karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Chelsea Arsenal maçı bu akşam Türkiye saati ile 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Chelsea, kendi sahasında oynayacağı ilk maçta galip gelmenin hesaplarını yaparken, Arsenal, ikinci maç öncesi Standford Bridge'den avantajla dönmek istiyor. İşte Londra derbisi ile ilgili detaylar...

Muhtemel 11'ler

Chelsea: Courtois, Moses, Azpilicueta, Christensen, Cahill, Alonso, Fabregas, Kante, Bakayoko, Hazard, Morata

Arsenal: Ospina, Chambers, Mustafi, Holding, Bellerin, Xhaka, Wilshere, Maitland-Niles, Sanchez, Welbeck, Lacazette

İngiliz yayın kurumu BBC, 22 yaşındaki İspanyol futbolcu Hector Bellerin'in uzatma bölümünde attığı golle iki takımın puanları paylaştığı Londra derbisi için "Sezonun en keyifli maçlarından biri" yorumunu yaptı.

Rakip kaleye Arsenal'in 14, konuk ekip Chelsea'nin 19 şut çıkardığına dikkati çeken BBC, ev sahibi ekibin kalecisi Petr Cech ile Belçika Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Thibaut Courtois'un "kahramanca" kurtarışlar yaparak 4 gole izin verdiklerini kaydetti.

"Bellerin Arsenal'in gününü kurtardı" başlığını atan Guardian gazetesi, Eden Hazard ve Marcos Alonso'nun 17 dakika içinde attığı gollerle geriye düşen ev sahibi ekibe İspanyol futbolcunun bir puanı getirdiğini yazdı.

Takımına galibiyeti getirebilecek pozisyonlardan yararlanamayan Alvaro Morata'nın performansını eleştiren Guardian, futbolu için "muhteşem" ifadesini kullandığı bir başka İspanyol Cesc Fabregas'ın ise eski takımının taraftarlarınca alkışlandığını aktardı.

Guardian gibi Bellerin'i manşetine taşıyan Daily Telegraph gazetesi, genç savunma oyuncusunun penaltı yaptırmasına karşın uzatma dakikalarındaki golüyle takımına bir puanı getirdiğini öne çıkardı.

MESUT ÖZİL'DEN "IŞILTILI PASLAR"

"Maç 10-10 da bitebilirdi. Eğlencesi bakımından 10 üzerinden 10 aldı." yorumunu yapan Daily Telegraph, büyük heyecana sahne olan derbi maçı "inanılmaz bir açılış, kaotik karşılaşma, Premier Lig için fevkalade reklam" sözleriyle okurlarına aktardı.

Gazete, derbide 90 dakika sahada kalan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in sakatlığı nedeniyle oynamasının şüpheli olmasına karşın sahaya çıktığını ve iyi bir performans sergilediğini yazdı. 29 yaşındaki futbolcuya 10 üzerinden 7 veren Daily Telegraph, Mesut Özil'in, Alexis Sanchez ve Alexandre Lacazette ile "ışıldayan" paslaşmalar yaptığını kaydetti.

Bellerin için "sıfırdan kahramanlığa çıktı" ifadesini kullanan The Times gazetesi, Morata'nın kaçırdığı pozisyonların "başkent geriliminde pahalıya mal olduğunu" ifade etti.

Mesut Özil'in takım arkadaşlarını pozisyon üstüne pozisyona soktuğunu aktaran gazete, konuk takımda ise Sanchez ve Lacazette'in vuruşlarında "görkemli" kurtarışlar yapan 25 yaşındaki kaleci Courtois'e en yüksek puanı verdi.

Wenger, Ferguson’u geride bıraktı

Geçen yıl temmuz ayında Manchester United’ın efsanesi Sir Alex Ferguson’un 7 bin 582 günlük rekorunu geride bırakarak Premier Lig döneminin en uzun süre görev alan teknik direktörü olan 68 yaşındaki Wenger, bu alandaki başarısını bir adım ileriye taşıdı ve Premier Lig’de en fazla maça çıkan teknik adam oldu.

1 Ekim 1996 tarihinde Kuzey Londra temsilcisindeki görevine başlayan Wenger, İskoç çalıştırıcı Ferguson’un Manchester United ile 1992 yılında kurulan Premier Lig’de kırdığı 810 maçlık rekoru geride bıraktı.

Arsenal’in başında 811 lig maçına çıkan Fransız teknik adam, bu karşılaşmalarda 468 galibiyet, 198 beraberlik ve 145 mağlubiyet aldı.

Manchester United’ı 26 yıl çalıştıran Ferguson ise 810 maçta 528 galibiyet, 168 beraberlik ve 114 mağlubiyetlik performans sergilemişti.