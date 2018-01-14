Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Liverpool Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının cevabı haberimizde. İngiltere Premier Lig'de 23. haftanın en dikkat çeken maçlarından biri bu akşam oynanacak olan Liverpool Manchester City mücadelesi. Zirvedeki Manchester City, Liverpool'u deplasmanda yenerek şampiyonluk iddiasını güçlendirmeyi planlarken, Liverpool ise Manchester City'den 3 puan alarak tekrar potaya girmenin peşinde. Liverpool Manchester City maçı TSİ 19:00'da başlayacak ve S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadelenin şifresiz canlı takibi ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde. Manchester City, Premier Lig'de geçtiğimiz 22 haftada 20 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 62 puan toplayıp zirveye otururken Liverpool ise 22 maçta 12 galibiyet 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 44 puanla 4. sırada yer alıyor. Peki futbolseverlerin heyecanla beklediği Liverpool Manchester City mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, hangi kanalda?

Liverpool ile Manchester City Premier Lig'in 23. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Liverpool - Manchester City arasındaki karşılaşma 14 Ocak Pazar günü, TSİ 19.00'da başlayacak. Bu maç S Sport'tan naklen yayınlanacak. Öte yandan Liverpool - Manchester City maçı canlı skor takibini turkiyegazetesi.com.tr adresinden yapabilirsiniz.

Liverpool - Manchester City maç sonuçları

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Liverpool 5, Manchester City 3 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı. Liverpool 18 gol atarken, Manchester City 19 golle karşılık verdi. İşte iki takım arasında oynanan son 10 maç...

13/04/14 İNP Liverpool 3 - 2 Man City

31/07/14 HAZ Man City 2 - 2 Liverpool

25/08/14 İNP Man City 3 - 1 Liverpool

01/03/15 İNP Liverpool 2 - 1 Man City

21/11/15 İNP Man City 1 - 4 Liverpool

28/02/16 İNLK Liverpool 1 - 0 Man City

02/03/16 İNP Liverpool 3 - 0 Man City

31/12/16 İNP Liverpool 1 - 0 Man City

19/03/17 İNP Man City 1 - 1 Liverpool

09/09/17 İNP Man City 5 - 0 Liverpool

Liverpool - Manchester City sakat, cezalı futbolcular

Ev sahibi takımda Jordan Henderson, Nathaniel Clyne, Alberto Moreno, misafir takımda ise Benjamin Mendy, Gabriel Jesus, Phil Foden sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler

Premier Lig Puan Durumu

İngiltere Premier Ligi 2017/2018 Sezonu 23. Hafta mücadelesinde, 44 puan 25 averaj ile 4. sırada yer alan Liverpool, 62 puan 51 averaj ile lider durumda bulunan Manchester City ile karşı karşıya geliyor.