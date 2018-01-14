Liverpool Manchester City maçı ne zaman,  saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının cevabı haberimizde. İngiltere Premier Lig'de 23. haftanın en dikkat çeken maçlarından biri bu akşam oynanacak olan Liverpool Manchester City mücadelesi. Zirvedeki Manchester City, Liverpool'u deplasmanda yenerek şampiyonluk iddiasını güçlendirmeyi planlarken, Liverpool ise Manchester City'den 3 puan alarak tekrar potaya girmenin peşinde. Liverpool Manchester City maçı TSİ 19:00'da başlayacak ve S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadelenin şifresiz canlı takibi ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde. Manchester City, Premier Lig'de geçtiğimiz 22 haftada 20 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 62 puan toplayıp zirveye otururken Liverpool ise 22 maçta 12 galibiyet 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 44 puanla 4. sırada yer alıyor. Peki futbolseverlerin heyecanla beklediği Liverpool Manchester City mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Liverpool - Manchester City&nbsp;maçı ne zaman, hangi kanalda?

Liverpool ile Manchester City Premier Lig'in 23. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Liverpool - Manchester City arasındaki karşılaşma 14 Ocak Pazar günü, TSİ 19.00'da başlayacak. Bu maç S Sport'tan naklen yayınlanacak. Öte yandan Liverpool - Manchester City maçı canlı skor takibini turkiyegazetesi.com.tr adresinden yapabilirsiniz.

Liverpool - Manchester City maç sonuçları

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta&nbsp;Liverpool 5, Manchester City 3 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı. Liverpool 18 gol atarken, Manchester City 19 golle karşılık verdi. İşte iki takım arasında oynanan son 10 maç...

13/04/14   İNP   Liverpool 3 - 2 Man City 
31/07/14   HAZ   Man City 2 - 2 Liverpool
25/08/14   İNP   Man City 3 - 1 Liverpool  
01/03/15   İNP   Liverpool 2 - 1 Man City  
21/11/15   İNP   Man City 1 - 4 Liverpool 
28/02/16   İNLK   Liverpool 1 - 0 Man City 
02/03/16   İNP   Liverpool 3 - 0 Man City
31/12/16   İNP   Liverpool 1 - 0 Man City
19/03/17   İNP   Man City 1 - 1 Liverpool
09/09/17   İNP   Man City 5 - 0 Liverpool 
 
Liverpool - Manchester City sakat, cezalı futbolcular
 
Ev sahibi takımda Jordan Henderson, Nathaniel Clyne, Alberto Moreno, misafir takımda ise Benjamin Mendy, Gabriel Jesus, Phil Foden sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler
 
 
Premier Lig Puan Durumu
 
İngiltere Premier Ligi 2017/2018 Sezonu 23. Hafta mücadelesinde, 44 puan 25 averaj ile 4. sırada yer alan Liverpool, 62 puan 51 averaj ile lider durumda bulunan Manchester City ile karşı karşıya geliyor.
 