Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursaspor Gençlerbirliği Türkiye Kupası maçı geniş özeti ve gollerini izleyebilirsiniz. İlk maçında Ankara'da mağlup olan Bursaspor, rövanş maçında kendi evinde başkent ekibini konuk etti. 24. dakikada Skuletic'in, Bursaspor ceza alanına girmeden sağ çaprazdan sert şutunda, top ağlarla buluşmuştu ve Gençlerbirliği, kendi evinde Bursaspor karşısında 1-0 kazanmıştı. Gençlerbirliği'nde tek hedef; ilk maçta elde ettiği avantajlı skoru korumak ve Bursa deplasmanından da avantajlı bir skor elde ederek; bir üst tura adını yazdırmaktı... Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Bursaspor ise Gençlerbirliği karşısında gol veya goller bularak son 8'e kalmayı planlıyordu. Peki heyecan seviyesi bir hayli yüksek olan Bursa Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti? Bursa Gençlerbirliği maçı A2 TV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlandı. Maçın henüz 19. dakikasında Petar Skuletic ile golü bulan Gençlerbirliği, Bursaspor deplasmanında 1-0 öne geçti. Ancak dakikalar 33'ü gösterirken bu sefer ev sahibi ekipten Mikel Agu, takımına Gençerbirliği karşısında eşitliği getiren golü kaydetti ve ilk 45 dakika 1-1 eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarının 49. dakikasında ev sahibinden Yusuf Erdoğan, takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Maçın geride kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmayınca Bursaspor, Gençlerbirliği karşısında 2-1 galip geldi ancak bir üst tura Gençlerbirliği çıkıyor. İşte detaylar...

Bursaspor Gençlerbirliği Türkiye Kupası maçı izlemek için tıklayın

SOW, BURSASPOR'DAKİ İLK MAÇINA ÇIKTI

Bursaspor’un dün kiralık olarak kadrosuna kattığı Senegalli yıldız Moussa Sow, takımdaki ilk resmî maçına çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşan yeşil-beyazlılarda, dün 6 aylığına kiralık olarak Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Ahli’den transfer edilen eski Fenerbahçeli Moussa Sow, ilk maçına çıktı. 74. dakikada Barış Yardımcı’nın yerine oyuna dahil olan Sow'un dünkü imza törenindeki 19 numaralı formasının aksine sahaya 99 numaralı formayla çıktığı görüldü.

"Konuşmamam herkes için iyi olacak"

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen maç sonundaki olaylara ilişkin, "Saygı çok önemli, kazanan da olsanız kaybeden de olsanız, saygı unsurununu atlamamalısınız. Birileri bunu atladı bugün" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gençlerbirliği'ne elenen Bursaspor cephesinde bu maçın hayal kırıklığı yaşandı.

Yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü Paul Le Guen, "Hayal kırıklığı yaşadığımı belirtmek istiyorum. Elendik, kupanın dışında kaldık. Elimizden gelen maksimum eforu sarf ettik. İlk gole rağmen başımızı dik tuttuk, bir şekilde döndük, yeterince iyi değildik ama yeterince şanslı da değildik. Son dakikada direkten dönen top içeri girseydi, turu atlayan taraf olacaktık. Bugün nasıl savaştıysak, bunu sonraki maçlarda da gösterebilirsek eminim ki sezonun geri kalanı için güzel anlar yaşayacağız" dedi.

İlk maçta da son dakikalarda bir toplarının direkten döndüğüne işaret eden Le Guen, "Bazı günler şanslısınızdır, bazı günler şanssızsınızdır ama bu 2 maç özellikle şanssız olduğumuzu söyleyebilirim. Jires Kembo, 90 dakika oynamaya hazır değil. Maç öncesinde de onu son 30 dakika oyuna almayı düşündüm. Normal bir değişiklikti, sol açık olduğunu düşünürsek bu değişikliğin neden normal olduğunu herkes görür" diye konuştu.

Son anlardaki yaşanan gerginliğe de değinen Le Guen, "Hakem hakkında çok fazla şey söylemeyeceğim, alışkın değilim hakemler özelinde konuşmaya. Konuşmak istediğim şeyler var ama konuşmamam herkesin iyiliği için iyi olacak. Altını çizmek istediğim bir konu var, saygı. Saygı çok önemli, kazanan da olsanız kaybeden de olsanız, saygı unsurununu atlamamalısınız. Birileri bunu atladı bugün, saygıyı unuttular. Bugün itibarıyla bu beni mutsuz etti. Her şeyi gördüğümü söyleyemem ama tekrar etmem gereken konu şu, rakibe saygı şartlar ne olursa olsun unutulmamalı." dedi.

"Kaleyi açacağım, gel bana 5 mi at diyeceğim?"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, maç sonu yaşanan gerginliğe ilişkin, "Bir yerde, bir yanlış varsa özür diletiriz. Ben tamamen yatıştırmaya giderken olaylar cereyan etti" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Bursaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan rövanş mücadelesi sonrasında saha karıştı.

Yaşanan olaylara ilişkin açıklama yapan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, "Tur atlayan oyuncularımı tebrik ediyorum. Bursaspor’a da başarılar diliyorum. Maç sonundaki olaylar nahoş olaylardı, güzel olaylar değildi. Kendi adıma olayların uzağındaydım, ne temasım, ne münasebetim oldu. Bursaspor’da kim bu olayın içerisindeyse Allah için bir kişi çıksın Ümit hocanın bana hakareti oldu desin. Bursaspor, Türkiye’nin 5’inci büyüğü. Bursaspor yenilerek, böyle olaylara sığınıyorsa durum vahim demektir. Ben Bursaspor’da da forma giydim. Ben tamamen yatıştırmaya giderken olaylar cereyan etti" dedi.

"BAHANELERE SIĞINIYORSAN DURUM VAHİM"

Olayların son 2 dakikada yaşandığını belirten Ümit Özat, "Bursaspor, bu olaylardan ötürü mü elendi? Bir yerde bir yanlış varsa özür diletiriz. Hiçbir bilgim yok olaylarla ilgili, zaten kamera kayıtları vardır. Maç boyunca yediğimiz küfür kalmıyor. Saha içerisine odaklanıyoruz. Tribün psikolojisi bir şey diyemezsin. Bursaspor elendi diye dünya batmadı, ilk defa da elenmedi. Lig maçında da, kupadaki ilk maçta da yenemiyorsan, bahanelere sığınıyorsan durum vahim gerçekten" diye konuştu.

"HATASI VARSA GİDER KONUŞURUZ"

Kaleci antrenörü Gökhan Tokgöz ile Bursasporlu Titi'nin tartıştığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, bu olaya ilişkin "Biz özür diletiriz, cezasını da alır. Daha ne yapabiliriz? Ben antrenörüm, saha ile ilgileniyorum. Ben nereye yetişeceğim, hatası varsa gider konuşuruz. Hatası olan tabii ki özür dileyecek. Hata öyle bir yere geliyor ki, iki kulüp, oyuncular kanlı bıçaklı. Son dakikada direkten dönen top gol olsaydı, bu sefer sizin takımınız vakit geçirmek için uğraşacaktı. Ben kulübeyi göremem. Bir hata yapmışsa raporu gelir, iki kişi arasında yaşanan şey tüm tribünlerin, yöneticilerin sahaya girmesini gerektirmiyor" açıklamasını yaptı.

"GEÇEN SENEKİ MAÇTAN GELİYOR TÜM BUNLAR"

"Kimse de Bursaspor’da çalışan bir teknik adam olarak Türkiye’nin 5’inci büyüğü dememiştir" diyen Ümit Özat, "Bazı olaylar, Bursaspor taraftarına yakışmıyor. Geçen seneki maçtan geliyor tüm bunlar. Ne yapacaktık? Yenilecek miydik? Kaleyi açacağım, gel bana 5 mi at diyeceğim? Bursaspor’da oynadım. O gün nasıl Bursaspor’da mücadele ettiysem, geçen sene de mücadele ettim. Canları sağolsun, benim hakkım helal olsun." dedi.