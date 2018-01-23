Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Lig Kupası Yarı Final rövanş maçında Chelsea, Arsenal'e konuk oluyor. Eşleşmenin ilk maçında Arsenal, rakibiyle 0-0 berabere kalarak saha avantajını elde etti. Yaklaşık 21 gün içinde 3'üncü kez karşı karşıya gelecek olan Londra ekipleri, diğer 2 maçta yenişemedi. 3 Ocak'ta oynanan Premier Lig'de Arsenal'in evinde oynanan maçta 2-2 berabere kalan takımlar, yarı finalin ilk maçında Chelsea'nin sahasında 0-0 eşitliği bozamadı. Peki Arsenal Chelsea maçı saat kaçta hangi kanalda? Futbolseverlerin heyecanla beklediği Arsenal Chelsea mücadelesi beIN Sports kanalından naklen yayınlanacak. İşte detaylar...

Arsenal Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Lig Kupası Yarı Final'inde Arsenal, Chelsea'yi konuk edecek. TSİ 23:00'da başlayacak mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Michael Oliver yönetecek.

Premier Lig'i kazanan ilk "yabancı"

Patrick Vieira, Dennis Bergkamp, Thierry Henry gibi efsane futbolcularının yer aldığı kadrosuyla Alex Ferguson yönetimindeki Manchester United'a rağmen ilk şampiyonluk turunu 1997-98 sezonunda atan Wenger, Premier Lig'i kazanan ilk yabancı çalıştırıcı unvanını aldı. 2001-02 sezonunda Liverpool'un 7 puan önünde şampiyonluk ipini göğüsleyen Wenger yönetimindeki Arsenal, 2003-04 sezonunda şampiyonluğa namağlup ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. Alex Ferguson yönetimindeki Manchester United ise Premier Lig döneminde 13 şampiyonluk yaşadı.

Ferguson daha fazla puan topladı

Arsenal ile Premier Lig'de 1602 puan toplayan Arsene Wenger, Manchester United ile 1752 puan kazanan Alex Ferguson'un gerisinde kaldı. 811 maçta 1525 gol atan Kuzey Londra temsilcisi, kalesinde 782 gol gördü. Rakip kaleleri 1627 kez sarsan Ferguson'un Manchester United'ı ise 810 maçta 703 gol yedi. Wenger kariyerinde 15 kez Premier Lig'de "ayın teknik direktörü", 3 kez de "yılın teknik direktörü" seçilirken, bu alanda Alex Ferguson 27 kez "ayın teknik direktörü", 11 kez de "yılın teknik direktörü" ödülüne layık görüldü.

234 teknik direktör eskitti

Arsene Wenger'in Arsenal'ı çalıştırdığı 1996 yılının ekim ayından bu yana, şu anda Premier Lig'de mücadele eden 19 takım, 234 teknik direktör değiştirdi. Şampiyonluk mücadelesi veren beş büyük takımdan Manchester United 4, Liverpool 7, Manchester City 10, Tottenham 11, Chelsea ise 15 kez kulübeyi yeni bir isme teslim etti. Manchester United 26 yıl sonra emekli olan Ferguson'dan sonra David Moyes, Louis van Gaal ve Jose Mourinho'yu göreve getirdi.

Federasyon Kupası'nı en çok kazanan isim

Wenger, dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olarak gösterilen İngiltere Federasyon Kupası'nı 7 kez kazanarak bu alanda rekor kırdı. Londra ekibinde 2005 yılına kadar 4 kez Federasyon Kupası'nı kazanan Wenger, 9 yıl sürecek kupasız bir döneme girdi. Özlemini 2014 yılında yine Federasyon Kupası ile gideren Fransız çalıştırıcı, başarısını 2015 ve 2017 yıllarında tekrarlayarak 7 kezle kupayı en çok kazanan teknik adam olmayı başardı.