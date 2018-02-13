Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Juventus Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? ile ilgili merak ettiklerinize buradan ulaşabilirsiniz. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Juventus, Tottenham'u kendi evinde konuk edecek. Futbol severler ise Juventus Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? gibi sorulara cevap arıyor. Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda oynadığı 6 maçtan 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak Barcelona'nın ardından son 16'ya ikinci sırada çıkan Juventus, tek mağlubiyetini Katalanlara karşı almıştı. H Grubu'nda bulunan Tottenham ise Real Madrid ve Borussia Dortmund gibi güçlü rakipleri karşısında 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 16 puanla grubu lider olarak tamamlamıştı. Heyecan seviyesi bir hayli yüksek olacak Juventus Tottenham maçının saati, canlı yayın, kadro ve tüm merak ettiğiniz detaylarına buradan ulaşabilirsiniz...

Juventus Tottenham maçı bu akşam 21:45'ten itibaren TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ise turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılacak...

Juventus Tottenham maçı TRT 1 ekranlarından canlı izlemek için tıklayın

Juventus - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İtalyan devi Juventus sahasında İngiliz ekibi Tottenham'ı konuk edecek. 13 Şubat Salı günü oynanacak Juventus - Tottenham maçı TSİ 22.45'te başlayacak. Maç TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca maçın skoru ve maça ait diğer bilgileri turkiyegazetesi.com.tr'den bulabilirsiniz. Bu maçın rövanşında ise iki ekip İngiltere'de 7 Mart Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Son 16 turunun 2'nci maçında Tottenham İtalyan ekibini kendi sahasında konuk edecek. Ev sahibi Juventus Şampiyonlar Ligi 6 karşılaşmada toplam 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak Barcelona'nın ardından 2'nci olarak son 16'ya yükselmişti.

Juventus - Tottenham

Şampiyonlar Ligi'nde geçen yılın finalisti Juventus, İtalya'da Tottenham'ı konuk edecek. Şampiyonlar Ligi serüvenine D Grubu'nda başlayan siyah beyazlı ekip, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle Barcelona'nın ardından 2'nci sırada yer aldı. İtalyan ekibi bu karşılaşmalarda 7 gol attı ve 5 golü kalesinde gördü. Tottenham ise H Grubu'nu 5 galibiyet ve 1 beraberlikle, Real Madrid'in önünde lider tamamladı. 15 gol atan İngilizler, 4 de gol yedi.

Tottenham, bu maçın rövanşında İtalyan devi Juventus'u 7 Mart Çarşamba günü Londra'da konuk edecek.

Tek yenilgi Barcelona

Bu sezon İtalya Serie A'da 24 maçta 20 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Juventus 62 puanla Napoli'nin ardından 2. sırada bulunuyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın yer aldığı D Grubu'ndan ikinci çıkan İtalyan ekibi tek mağlubiyetini yine Barcelona'ya karşı almıştı. Juventus 6 maçta ayrıca 3 galibiyet 2 beraberlik almıştı.

İngiltere Premier Lig'de bu sezon 27 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Tottenham 52 puanla 4. sırada bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem performans

Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino'nun öğrencileri ise Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon muhteşem bir performans sergileyerek gruptan lider çıkmayı başardı. Tottenham Real Madrid ve B.Dortmund'un bulunduğu H Grubu'nda çıktığı 6 maçın 5'ini kazandı birinde ise berabere kaldı ve 16 puanla gruptan lider çıktı.

Tottenham, bu maçın rövanşında İtalyan devi Juventus'u 7 Mart Çarşamba günü Londra'da konuk edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

Tümü TSİ 22.45'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı ise şöyle;

13 Şubat

Basel (İsviçre) - Manchester City (İngiltere)

Juventus (İtalya) - Tottenham (İngiltere) (TRT 1 canlı yayın)

14 Şubat

Real Madrid (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Porto (Portekiz) - Liverpool (İngiltere)

20 Şubat

Bayern Münih (Almanya) - Beşiktaş

Chelsea (İngiltere) - Barcelona (İspanya)

21 Şubat

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Roma (İtalya)

Sevilla (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

