Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? ile ilgili merak ettiğiniz soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz. Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Atiker Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Futbol severler ise Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? sorularını merak ediyor. Ligde oynadığı 21 maçın ardından 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 40 puanla 4. sırada zirve yarışını sürdüren Beşiktaş, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde ederek 20 puanla düşme hattında 16. sırada bulunan ancak 2. yarıda Samuel Eto'o ve Adis Jahovic gibi flaş transferler yaparak adından söz ettiren Atilker Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş, girdiği zorlu kulvardaki ilk maçı olan Konya deplasmanından mutlak galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor. Konyaspor ise güçlü rakibi Beşiktaş karşısında saha ve seyirci avantajını kullanarak; haftayı 3 puanla kapatmak istiyor. Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? gibi cevaplar da burada yer alıyor...

Konyaspor'un eski oyuncusu Muhammed Yürükuslu vefat etti

Konyaspor'un eski oyuncusu 26 yaşındaki Muhammed Yürükuslu hayatını kaybetti.

Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?

Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:00'dan itibaren beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Ancak maçın canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılacak.

Konyaspor Beşiktaş maçında Tosic ve Larin kadroda yok

Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Tosic ve Larin; kafilede yer almadı.



Şenol Güneş, kritik periyot öncesi oyuncularına güven aşıladı

Üç kulvarda bir ay içinde çok kritik 8 maça çıkacak olan Beşiktaş, bugün bu önemli periyottaki ilk imtihanını Konya’da verecek. Teknik direktör Şenol Güneş, bu akşamki Atiker Konyaspor maçı öncesi takıma methiyeler yağdırıp oyuncularını motive etti: “Göründüğün gibi ol...” Son 5 deplasman maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen ve dış sahada ‘Beşiktaş gibi’ olamayan takımını uyaran tecrübeli çalıştırıcı, “Siz Türkiye’nin en iyi takımısınız. Kendi kimliğinizi sahaya yansıttığınız müddetçe kazanmanız kolay. Bildiğiniz oyunu oynayın, kendiniz olun ve Beşiktaş’ı gösterin” sözleriyle futbolcularını kritik maça hazırladı. Son Bursaspor deplasmanında 1 puanı 90+’2’de Negredo’nun attığı golle kurtaran siyah-beyazlılar ligde puan kaybı istemiyor. Bu yüzden ipleri sıkı tutan Şenol Güneş’in, rakibi çabuk pes ettirecek bir taktik planı hazırladığı öğrenildi.

Galibiyet yemini

Özellikle ilk yarım saate dikkat çeken tecrübeli teknik adam, erken bulacakları bir golle maçı koparmayı planlıyor. Gol gelmemesi hâlinde Konyaspor’un direncinin daha da artabileceği konusunda oyuncularını uyaran Güneş, Bursaspor deplasmanındaki gibi rakibi maça dahil etme hatasına düşmemeleri gerektiğini tembihledi. Siyah-beyazlılar Bursa’da öne geçmesine rağmen oyundan kopmuş ve üst üste yenilen gollerle geriye düşmüştü. Öte yandan “Maç seçme” iddialarından bıkan siyah-beyazlı futbolcuların da dedikodulara son vermek amacıyla Konya deplasmanı öncesi oldukça hırslı olduğu belirtildi. Konyaspor maçını iddialara cevap vermek için çok iyi bir fırsat olarak gören Şenol Güneş’in öğrencilerinin “Bize iftira edenleri haksız çıkarmak adına bu maçı kazanmak için her şeyi yapacağız” diyerek galibiyet sözü verdikleri ifade edildi.

Love, formayı kaptı

Negredo’nun yerine geçen hafta oyuna girer girmez topla ilk buluşmasında ağları sarsan ve Karabük maçında 2 gol atan Vagner Love’un büyük bir sürpriz olmadığı takdirde bugün Konya deplasmanında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Brezilyalı yıldız hafta içinde yaptığı açıklamada “Negredo ile aramızdaki rekabet sayesinde kazanan Beşiktaş olacak” sözlerini kullanmıştı.

Zamanlama manidar

Beşiktaş Kulübü, bazı basın yayın organlarında yer alan Quaresma’nın kesilen cezalar sebebiyle FIFA’ya başvurduğu ile ilgili haberlere sert tepki gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların doğal bir hak olarak FIFA’dan konunun incelenmesi talebini kullandığı belirtilerek “Geçen sezon yaşanan gayet tabii bir durumun çok önemli maçlarımız arefesinde sunulmasının maksadını sorguladığımızı kamuoyunun bilmesini isteriz” ifadeleri kullanıldı.

Caner koldan ceza aldı

TFF, Caner Erkin’e ceza verilip diğer oyunculara verilmemesi konusunda açıklama yaptı. Son dönemde Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel’in küfrederken yakalandığı görüntülerde ‘muhatabın belli olmadığı’ belirtilirken “Caner Erkin, dudak okuma, daha sonra çıkan yeni talimat ya da küfür sebebiyle PFDK’ya sevk edilmemiştir. Caner Erkin’in, hakeme yönelik el kol ve benzeri hareketleri sebebiyle PFDK’ya sevk edildiğinin altını çizmek isteriz” denildi. Ancak bu açıklama Beşiktaşlı taraftarları tatmin etmezken siyah-beyazlılar sosyal medyadan “çifte standart” yapıldığını iddia etti.

Bayern tehdit etti

Bayern Münih yönetimi Beşiktaş maçında deplasman tribününü de açma kararı aldı. Ayrıca siyah-beyazlı taraftarların stada girmemesi için ek tedbirler alınacak. Alman kulübü taraftarlarını da Beşiktaş seyircilerine bilet satmaması için uyardı ve satan taraftarların bir daha Bayern’in maçlarına alınmayacağını duyurdu.

Ahmet Nuri Çebi: Başkan olurum

Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbul’daki bir üniversitede öğrencilerle buluştu. Çebi, gelecekte başkan adayı olup olmayacağı yönündeki soru üzerine, “Herkesin gönlünde Beşiktaş’ta maç seyretmek, taraftar olmak, genel kurul üyesi olmak var. Hatta başkanlığa gelmeyi istemeniz lazım. O yola doğru giderken nezaketi ve saygıyı bozmadan yaptığınız taktirde Beşiktaş’a katkı verirsiniz. 6-7 sene mücadele verdim. Fikret Bey ayrılırsa o zaman başkanlığa gelirim. Bu benim görevim ve kimse kusura bakmasın aday olurum. Biri gelip gidecek ki herkes görev alacak” açıklamasını yaptı.

Vagner Love: “Gol atmak benim işim”

Şimdiye kadar kendisine bir gol hedefi koymadığını belirten Beşiktaş’ın Brezilyalı forveti Vagner Love, “Gol atmak benim işim. Bugüne kadar oynadığım takımlarda hiç gol hedefi koymadım. Gol attığım sürece takımıma ve arkadaşlarıma maç kazanmakta yardımcı olurum” dedi.

Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızı Vagner Love, Vodafone Park’ta bulunan Kartal Yuvası’nda imza gününe katıldı. Organizasyon öncesi kendisine gösterilen sevgi gösterilerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Love, "Bu karşılamada sizi burada görmek çok güzel. Geldiğimden beri gösterilen bu sevgi çok özel. Bu ilgiyi, bu sevgiyi saha içerisinde en iyi oyunuma cevaplamak istiyorum. Bugün bütün çiftlere güzel bir sevgililer günü diliyorum. Ben iyi geçiriyorum sevgililer günümü" açıklamasında bulundu.

“Maç maç hazırlanıyoruz”

Ligde her zaman maç maç hazırlandıklarını dile getiren Love, "İlk başta Konya maçımız var. Maç maç düşünmemiz lazım. Cuma günü çok zor bir maç oynayacağız. Şu an Bayern ve Fenerbahçe karşılaşmasını düşünmüyoruz. Bütün hazırlığımızı bu maç için yapıyoruz. Bayern Münih mücadelesini Konyaspor maçından sonra düşünmeye başlayacağız" diye konuştu.

“Rekabetin sonunda kazanan Beşiktaş”

Takımdaki diğer forvet oyuncularıyla birlikte girdikleri rekabetin sonunda kazananın Beşiktaş olacağını ifade eden sözlerine ekleyen tecrübeli futbolcu, "Alvaro Negredo ile aramızda kesinlikle bir rekabet yok. Eğer bir rekabet olursa da Beşiktaş'ın yararına bir rekabet olacaktır. Kim oynarsa oynasın en iyisini yapmaya, gol atmaya çalışacak. Takımımıza yardımcı olmak, bireysel olarak kendimize yardımcı olmak demek aslında. Ben de oynasam, Negredo da oynasa, Larin de oynasa gol atmasını diliyorum. İyi bir rekabet olacak. Ama sonunda kazanan Beşiktaş olacak" şeklinde konuştu.

“Quaresma büyük futbolcu”

Quaresma’nın büyük bir futbolcu olduğuna dikkat çeken Brezilyalı yıldız, “Beni burada en iyi karşılayan oyunculardan birisi kendisi. En başta geliyor. Saha dışında birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Aynı dili konuşuyoruz. Muhakkak saha dışı ilişkilerimizi saha içerisinde de birbirimize alışmamıza yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Ufak farklar ligin iyi olduğunu gösteriyor”

Spor Toto Süper Lig'de yaşanan rekabetin ligin kalitesini ortaya çıkardığına dikkat çeken Love, “Büyük takımlar birbirleriyle mücadele ediyor. Diğer takımlar da aynı şekilde kendilerini çok iyi gösteriyorlar. Son haftaya kadar bu rekabetin devam edeceğini düşünüyorum” dedi.

“Gol atmak benim işim”

En iyi yaptığı işin gol atmak olduğunu söyleyen Vagner Love, şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlarıma yardım etmek için benim gol atmam gerekiyor. Bugüne kadar oynadığım takımlarda hiç gol hedefi koymadım. Gol attığım sürece takımıma ve arkadaşlarıma maç kazanmakta yardımcı olurum.”