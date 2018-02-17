Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalyaspor Kayserispor maçı geniş özeti ve golleri izle ve skoru ile ilgili bilgiler bu haberde. Süper Lig'in 22. haftasında ligin flaş ekiplerinden Kayserispor, Antalya deplasmanına konuk oldu. Antalya Kayseri maçının skoru ve geniş özeti ve golleri burada yer alıyor. Ligde oynadığı 21 maçın ardından 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde ederek 21 puanla düşme hattında 16. sırada bulunan Antalyaspor, 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 35 puanla 5. sırada bulunan ve lige damgasını vuran Kayserispor'u konuk etti. Lig lideri Galatasaray'la arasında 9 puan fark bulunan Kayserispor, Antalya deplasmanından 3 puanla ayrılarak üst sıraları zorlamayı devam etmek için sahaya çıkmıştı. Antalyaspor ise güçlü rakibi karşısında saha ve seyirci avantajını kullanarak haftayı kayıpsız kapatmak istiyordu. Saat 13:30'da başlayan Antalyaspor Kayserispor maçı beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlandı. Ancak Antalya Kayseri maçının şifresiz canlı anlatımı, skoru ve geniş özeti turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası 0-0 eşitlikle tamamlanırken; ikinci yarının 60'ıncı dakikasında Emre Güral'ın golüyle Antalyaspor, Kayserispor karşısında 1-0 öne geçti. Bu golden tam 20 dakika sonra dakikalar 80'i gösterirken konuk ekipten tecrübeli golcü Umut Bulut sahneye çıktı ve Kayserispor'a Antalyaspor karşısında eşitliği getiren golü kaydetti. Maçın son anlarında 88. dakikada Souleymane Doukara ise maçın skorunu tayin eden golü attı ve Antalyaspor, Kayserispor'u 2-1 geçerek haftayı 3 puanla kapattı. Antalyaspor bu skorla puanını 24'e çıkardı. İşte Antalya Kayseri maçı geniş özeti ve golleri...

Antalyaspor Kayserispor maçının geniş özeti ve golleri için tıklayın

- SPOR TOTO SÜPER LİG: ANTALYASPOR: 2 - KAYSERİSPOR: 1 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Antalyaspor sahasında Kayserispor’u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sangare'nin şutu kaleci Lung'dan döndü. Dönen topla buluşan Emre Güral altıpastan meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

71. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında Emre Güral topu ceza yayı dışındaki Charles’e verdi. Charles’in gelişine vuruşunda topu önünde bulan Deniz Kadah, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta attı.

80. dakikada Antalyaspor defansının uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Sapunaru'nun ortasında ceza sahası içinde Şamil Cinaz'ın kafayla indirdiği topu Umut Bulut, ağlara yolladı. 1-1

84. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Mendez'in pasında altıpas içinde Levent'in şutu dışarı çıktı.

88. dakikada Jevtovic’in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Doukara’nın sert şutu kalecinin solundan filelere gitti. 2-1

Stat: Antalya

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Candaş Elibol xx

Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Celustka xx, Djourou xx, Diego Angelo xx, Sakıb Aytaç xx, Nazım Sangare xx (Jevtovic dk. 81 x), Charles xx (Vainqueur dk. 90 ?), Hakan Özmert xx, Deniz Kadah xx, Emre Güral xx (Yekta Kurtuluş dk. 81 ?), Doukara xxx

Yedekler: Ozan, Boffin, Yusuf Çelik, Chico, Harun, Musa Nizam, Danilo

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Kayserispor: Lung xx, Sapunuru xx, Kucher xx, Kana Biyik x (Levent Gülen dk. 46 x), Atila Turan xx (Güray Vural dk. 55 x), Badji xx, Şamil Cinaz xx, Mendes xx, Deniz Türüç xx, Varela xx (Kravets dk. 64 x), Umut Bulut xx

Yedekler: Vedat Karakuş, Asamoah Gyan, Espinoza, Boldrin, Erdal Öztürk, Erkan Kaş, Amorim

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Emre Güral (dk. 60), Doukara (dk. 88) (Antalyaspor), Umut Bulut (dk. 80) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Celutska, Hakan Özmert, Sangare (Antalyaspor), Atila Turan (Kayserispor)