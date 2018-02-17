Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile oynayacak olan Fenerbahçe'de son dakika değişikliği var. Fenerbahçe'de hastalanan Volkan Demirel kadrodan çıkarıldı. Aytemiz Alanyaspor'a karşı kaleyi Carlos Kameni koruyacak. Demirel'in bağırsak enfeksiyonu geçirdiği ifade edildi.