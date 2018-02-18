Bu sezon birçok maçı yerinden takip eden A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, bugün de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’ndaydı. Lucescu, Süper Lig’in 22. haftasında oynanan Kasımpaşa - Galatasaray müsabakasını protokol tribününden izledi.
Lucescu Kasımpaşa’da
18.02.2018 - 19:20 | Son Güncelleme: 18.02.2018 - 19:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Kasımpaşa-Galatasaray maçını tribünden takip etti.
Etiketler : lucescu,kasımpaşa,galatasaray,
544634 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/544634.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
22
14
4
4
41
21
20
46
2
Galatasaray
22
14
2
6
47
27
20
44
3
Fenerbahçe
22
12
8
2
44
24
20
44
4
Beşiktaş
22
11
8
3
41
21
20
41
5
Kayserispor
22
9
8
5
30
25
5
35
6
Sivasspor
22
10
4
8
30
33
-3
34
7
Trabzonspor
22
8
9
5
36
32
4
33
8
Göztepe
21
9
6
6
35
32
3
33
9
Kasımpaşa
22
8
5
9
34
37
-3
29
10
Malatyaspor
22
7
7
8
24
28
-4
28
11
Bursaspor
22
7
6
9
31
28
3
27
12
Akhisarspor
22
7
6
9
28
34
-6
27
13
Antalyaspor
22
6
6
10
26
39
-13
24
14
Gençlerbirliği
21
5
7
9
26
35
-9
22
15
Konyaspor
22
5
6
11
23
30
-7
21
16
Alanyaspor
22
6
3
13
34
43
-9
21
17
Osmanlıspor
22
5
4
13
31
43
-12
19
18
Karabükspor
22
3
3
16
15
44
-29
12
22. Hafta Maçları
16.2.2018
Atiker Konyaspor 1 - 1 Beşiktaş
17.2.2018
Antalyaspor 2 - 1 Kayserispor
17.2.2018
Demir Grup Sivasspor 3 - 2 Osmanlıspor Futbol Kulübü
18.2.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
18.2.2018
Fenerbahçe - Alanyaspor
18.2.2018
Bursaspor 0 - 0 Evkur Yeni Malatyaspor
18.2.2018
Trabzonspor 0 - 1 Medipol Başakşehir Fk
18.2.2018
Kasımpaşa 2 - 1 Galatasaray
19.2.2018
Gençlerbirliği - Göztepe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
22
12
5
5
36
20
16
41
2
Ç. Rizespor
22
12
5
5
44
30
14
41
3
Ankaragücü
22
11
6
5
31
21
10
39
4
Gazişehir G.Ant
22
9
8
5
35
17
18
35
5
İstanbulspor
22
10
5
7
25
22
3
35
6
Boluspor
22
10
3
9
29
21
8
33
7
Altınordu
22
9
6
7
34
28
6
33
8
Elazığspor
22
8
7
7
28
25
3
31
9
Giresunspor
22
8
7
7
27
24
3
31
10
Balıkesirspor
22
9
6
7
39
34
5
30
11
Adanaspor
22
8
6
8
26
34
-8
30
12
BB Erzurumspor
22
7
8
7
26
25
1
29
13
Eskişehirspor
22
8
6
8
40
33
7
27
14
Samsunspor
22
6
9
7
21
27
-6
27
15
Adana Demirspor
22
6
6
10
28
33
-5
24
16
Denizlispor
22
5
5
12
22
33
-11
20
17
Manisaspor
22
7
2
13
25
38
-13
14
18
Gaziantepspor
22
1
4
17
9
60
-51
4