Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sezon birçok maçı yerinden takip eden A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, bugün de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’ndaydı. Lucescu, Süper Lig’in 22. haftasında oynanan Kasımpaşa - Galatasaray müsabakasını protokol tribününden izledi.