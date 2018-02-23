Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Bursaspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve GS Bursa maçı canlı skor kaç kaç? gibi aradıklarınız bu haberde yer alıyor. Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Bursaspor ile Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşıyor. GS Bursa maçı canlı anlatımı ve Gakatasaray Bursaspor maçı canlı anlatımı dakika dakika burada yer aktarılıyor. Ligde oynadığı 22 maçın ardından 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 44 puanla 2. sırada yer alan Galatasaray, 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde ederek 27 puanla 11. sırada bulunan Bursaspor ile karşılaşıyor. Zirve yarışını sürdüren ve geçen hafta Kasımpaşa'ya mağlup olarak birinciliği Başakşehir'e kaptıran Galatasaray, saha ve seyirci avantajını kullanarak Bursaspor karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Bursaspor ise güçlü rakibi Galatasaray karşısında gol veya goller bularak haftayı puan ya da puanlarla kapatmak istiyor. Bugün saat 20:00'dan itibaren beIN Sports ekranlarından başlayan Galatasaray - Bursaspor maçı turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılacak.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

BURSASPOR: Harun, Aziz Behich, Titi, Ekong, Ertuğrul, Shehu, Agu, Batalla, Bostock, Joshua John, Stancu

TEKNİK DİREKTÖR: Paul Le Guen

Terim, futbolcularından maçı erken koparmalarını istedi

Kasımpaşa deplasmanında aldığı şok mağlubiyetle sarsılan Galatasaray’da bugün tek hedef 3 puan. Evinde Bursaspor’u ağırlayacak sarıkırmızılılarda, teknik direktör Fatih Terim, pazar gününden sonra takımı sıkı bir çalışma temposuna aldı ve yaptığı konuşmalarla şampiyonluğun ne kadar mühim olduğunu tekrar tekrar anlattı. Takımını yüksek tempoda oynatmaya çalışan Fatih Terim, şu ana kadar istediği futbolu sadece karşılaşmaların ilk yarılarında görebildi. Sarı-kırmızılı futbolcular Terim’in hedefindeki oyunu henüz 90 dakikaya yayamadı. Terim de bu sebeple maçların ilk yarında mutlaka üstünlüğün sağlanması gerektiğini futbolcularına anlatıyor.

Formül belli

Galatasaray, sezonun ikinci yarısında oynadığı 5 maçın 3’ünü kazanırken, 2’sini kaybetti. Sarı-kırmızılılar kazandığı 3 karşılaşmanın da devre aralarına üstün olarak girmişti. Kaybettiği mücadelelerde ise ilk yarılarda rakiplere tabelada üstünlük sağlayamamıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün oynanacak Bursaspor mücadelesinin de devre arasına mutlaka galip olarak girilmesi gerektiğini öğrencilerine anlattı. Tecrübeli teknik adam mümkün olduğunca erkenden skoru bulup, ikinci yarıda oyunu tutmayı planlıyor. Terim ayrıca cezası biten Belhanda’ya da elinden gelenin fazlasını vermesini ve performansının çok belirleyici olacağını söyledi.

11 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig’de Bursaspor’a 11 maçtır yenilmiyor. Sarı-kırmızılılar bu 11 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Ayrıca Galatasaray, Bursaspor ile iç sahada oynadığı son 23 lig maçında sadece bir kere kaybetti, 18 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

2 yıldız sınırda

Galatasaray’da Bursaspor maçı öncesi Younes Belhanda’nın cezası sona ererken Mariano ve Feghouli sarı kart cezası sınırında bulunuyor. İki futbolcu Bursaspor karşısında sarı kart görmeleri hâlinde Karabükspor maçında sahada olamayacak.







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