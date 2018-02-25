Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlıspor Antalyaspor maçı geniş özeti izle ve Osmanlı Antalya maçı skor kaç kaç bitti? gibi aradıklarınız burada. Süper Lig'de 22 hafta geride kalırken; 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 19 puanla 17. sırada bulunan Osmanlıspor, 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde ederek 24 puanla 14. sırada yer alan Antalyaspor'u konuk etti. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Osmanlı, Antalya karşısında gol veya goller bularak kendi evinde hata yapmak istemiyordu. Antalyaspor ise Osmanlı deplasmanından haftayı 3 puanla kıapatmanın hesabını yapıyordu. Peki Osmanlı Antalya maçı skor kaç kaç bitti? İşte Osmanlıspor Antalyaspor maçı geniş özeti...

Osmanlıspor 0-0 Antalyaspor maçı geniş özeti ve golleri için tıklayın

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Osmanlıspor evinde konu kettiği Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Ligde oynadığı s0n 8 maçta galibiyet yüzü göremeyen Osmanlıspor evinde konuk ettiği rakibi karşısında karşılaşmaya etkili başladı. Umar ile rakip kalede etkili olan ev sahibi ekip Antalyaspor kalecisi Ferhat Kaplan'ı ilk yarıda geçmeyi başaramadı.

İkinci yarının 54. dakikadasında ev sahibi ekip Cikalleshi'nin ayağından penaltı vuruşundan yararlanamadı. Kalan dakikalarda iki takım gole yaklaşsada sonuç değişmedi ve ekipler sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Osmanlıspor 20 puanla 17. sırada kalırken Antalyaspor ise 25 puanla 14. sırada kaldı.

Osmanlıspor: 0 - Antalyaspor: 0

Stat: Osmanlı

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Erdem Bayık

Osmanlıspor: Karcemarskas, Luiz Carlos, Yalçın Ayhan, Anıl Karaer, Pinto, Ceyhun Gülselam, Lumanza (Dk. 57 Mehmet Güven), Regattin, Sadeghian (Dk. 70 Lawal), Umar, Cikalleshi (Dk. 77 Mehmet Batdal)

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Sakıb Aytaç, Charles, Hakan Özmert (Dk. 76 Jevtovic), Emre Güral (Dk. 87 Danilo), Yekta Kurtuluş (Dk. 46 Vainqueur), Maicon, Doukara

Sarı katlar: Dk. 62 Ceyhun Gülselam, Dk. 63 Umar, Dk. 90+2 Lawal (Osmanlıspor), Dk. 82 Emre Güral (Antalyaspor)