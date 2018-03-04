Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Akhisarspor maçı şifresiz canlı anlatım izle haberi ile birlikteyiz. Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Akhisarspor'u konuk ediyor. Sakatlığı bulunan Janssen’in yanı sıra kırmızı kart cezalıları Volkan Demirel ve Alper Potuk maçta forma giymiyor. Ligde geride kalan 23 haftada 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgiyle 44 puan toplayarak averajla Beşiktaş’ın ardından 4. sırada yer alan sarı-lacivertli takım, son 3 lig maçını gol yemeden kazanan ve 30 puanla 11. basamakta bulunan Teleset Mobilya Akhisarspor’u konuk ediyor. Peki Fenerbahçe Akhisarspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe - Akhisarspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...

Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında sezonun ilk yarısında Manisa 19 Mayıs Stadı’nda yapılan maçı yeşil-siyahlı ekip 1-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe'de üç eksik

Fenerbahçe’de üç futbolcu, Teleset Mobilya Akhisarspor’a karşı forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte uzun süreli sakatlığı bulunan Vincent Janssen’in yanı sıra Beşiktaş ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında kırmızı kart gören kaleci Volkan Demirel ve Alper Potuk takımlarını yalnız bırakacak.

Ligin 23. haftasındaki Beşiktaş derbisinden sonra 1 maç ceza verilen Jose Fernandao, cezasını Türkiye Kupası’ndaki Beşiktaş müsabakasında çekti. Brezilyalı oyuncu, teknik direktör Aykut Kocaman’ın şans vermesi durumunda Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında formasını terletebilecek. Öte yandan Fenerbahçe’de İsmail Köybaşı ve Roberto Soldado, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu, yarınki müsabakada kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 25. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında oynayamayacak.

İç sahada 9 maçtır yenilmiyor

Fenerbahçe, bu sezon iç sahada çıktığı son 9 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezon sahasındaki tek yenilgisini 4. haftadaki Medipol Başakşehir müsabakasında yaşayan sarı-lacivertli ekip, sonrasında Ülker Stadı’nda yaptığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Sahasında gol ortalaması 2,63

Sarı-lacivertliler ayrıca bu sezon iç sahadaki golcü kimliğiyle ön plana çıkıyor. Sahasında bu sezon yaptığı 11 lig maçında 29 gol kaydeden Fenerbahçe, müsabaka başına 2,63 gol ortalamasıyla mücadele ediyor. Kadıköy’de bu sezon çıktığı lig maçlarının tamamında 2 ve üstü gol atma başarısı gösteren Fenerbahçe, hücumdaki etkinliğini savunmaya yansıtamadı. Sarı-lacivertliler, bu sezon kalesinde gördüğü 27 golün 16’sını iç sahada yedi. Fenerbahçe, ayrıca bu sezonki 23 lig maçının 21’inde gol sevinci yaşadı. Son 14 lig maçında rakip fileleri havalandıran sarı-lacivertli takım, bu sezon sadece sezonun ilk yarısındaki Teleset Mobilya Akhisarspor ve Galatasaray karşılaşmalarında gol bulamadı.

Fernandao’dan Akhisarspor’a 5 gol

Fenerbahçe’nin Brezilyalı santrforu Jose Fernandao, Teleset Mobilya Akhisarspor’a karşı oynadığı 5 lig maçında 5 gol attı. Süper Lig’de 2013-2014 sezonunun devre arasında Bursaspor’a transfer olan Fernandao, Akhisar temsilcisinin filelerini yeşil-beyazlı formayla 3 karşılaşmada 2 kez havalandırdı. Brezilyalı oyuncu, 2015-2016 sezonu başında transfer olduğu Fenerbahçe’de ise Teleset Mobilya Akhisarspor’a karşı 2 lig müsabakasında 3 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe ile Akhisarspor 12. randevuda

Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig’de yarın 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 11 maçta Fenerbahçe 6, Akhisarspor 4 galibiyet aldı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 21 golüne, yeşil-siyahlılar 13 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Manisa’da yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

İstanbul’daki maçlar

Taraflar arasında İstanbul’da yapılan 5 lig maçında Fenerbahçe 3, Akhisarspor bir galibiyet aldı, bir müsabaka da berabere bitti. Kadıköy’de Fenerbahçe’nin 12 golüne, Akhisarspor 5 golle yanıt verdi. Geçen sezon İstanbul’daki karşılaşmayı Fenerbahçe 3-1 kazandı.