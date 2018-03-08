Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankaragücü Adanaspor maçına dair ulaşmak istediğiniz her şeye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ankaragücü oynadığı son 25 maç neticesinde 12 galibiyet, 7 beraberlik,6 beraberlik ile 43 puanla 4.sırada yer almaktadır. Adanaspor 5 maç neticesinde 9 galibiyet,6 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 33 puanla 12.sırada yer alıyor. 19:00 itibariyle maç başladı. Bu kıyasıyla mücadelenin kazananın kim olacağını sizde merak ediyorsanız. Ankaragücü Adanaspor şifresiz canlı izlemek için digiturk play üyeliğiniz varsa, eğer yoksa haberimizden tek tıkla Ankaragücü Adanaspor şifresiz canlı izlemek ulaşabilirisiniz. Peki Ankara Adana canlı skor kaç kaç? sorusunun cevabı burada. İşte bein Sports canlı izle...

ANKARAGÜCÜ ADANASPOR MAÇI ERTELENDİ, NE ZAMAN OYNANACAK?

Başkent’te oynanan MKE Ankaragücü - Adanaspor müsabakasında stadı dışarıdan besleyen trafonun patlamasıyla elektrikler kesildi ve maç tatil edildi. Spor Toto 1. Lig 26. haftasında MKE Ankaragücü ve Adanaspor müsabakası Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanıyordu. Mücadelede Ankaragücü 1-0 öndeyken maçın 9. dakikasında stadı dışarıdan besleyen trafo patlaması nedeniyle stada jeneratörle yüzde 80 kapasiteyle elektrik verildi. 39. dakikaya kadar dayanan jeneratör de patlayınca stadın ışıkları tamamen kesildi. Maçın hakemi Bülent Birincioğlu iki takımın oyuncalarıyla soyunma odasına gitti. Birincioğlu, prosedür gereği yaklaşık 25 dakika bekledikten sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptığı görüşme sonrası maçı erteledi.TFF maçın ne zaman oynanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

ANKARAGÜCÜ ADANASPOR MAÇINI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Ankaragücü-Adanaspor maçı hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'de 26. haftanın kapanış maçında Ankaragücü sahasında Adanaspor ile karşılaşacak. Bu akşam saat 19.00'da Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak maçı Bülent Birincioğlu yönetecek. Kamil Çetin ve Gökhan Barcın ise maçın yardımcı hakemleri olacaklar. Ankaragücü-Adanaspor maçı beIN Sports Max 1'den canlı izlenebilecek.

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'i hedefleyen Ankaragücü topladığı 43 puanla 4. sırada yer alıyor. Diğer yandan Adanaspor ise 33 puanla 12. sırada bulunuyor.

Adanaspor 0-0 Ankaragücü

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Adana'da oynanan maç 0-0 eşitlikle sonuçlanmıştı.

Adanaspor'da Osman Özköylü dönemi sona erdi



Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, Teknik Direktör Osman Özköylü ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı.

Adanaspor’da son haftalarda alınan kötü sonuçlar üzerine Teknik Direktör Osman Özköylü, Kulüp Başkanı Bayram Algül ile görüştü. Görüşmenin ardından istifasını sunan Osman Köylü daha sonrasında futbolcular ile vedalaşarak tesislerden ayrıldı.

Ligin 16. haftasında göreve getirilen Osman Özköylü, Adanaspor’un başında çıktığı 10 maçta 5 mağlubiyet, 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Osman Özköylü: “Bu takımdaki esas sorumlu oyunculardır”



Adanaspor ile yolları ayrılan deneyimli teknik adam Osman Özköylü, Adanaspor’da sezon başındaki oyuncu planlamasının hatalı yapıldığını söyleyerek, “Oyun anlayışımızı takıma bir türlü geçiremedik. Karşı tarafta bu enerjiyi alacak bir oyuncu grubu da yoktu. Esas sorumlunun bu takımda oyuncular olduğunu düşünüyorum” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Adanaspor’un başına geçen ve çıktığı 10 maçta 2 beraberlik, 3 galibiyet, 5 yenilgi alan Osman Özköylü, görevinden ayrıldı. Bu süreçte teknik ekip olarak oyun anlayışlarını bir türlü takıma yansıtamadıklarını belirten deneyimli teknik adam, “Şu anki genel durum, takımın aldığı sonuçlar, bu takıma çok istememize rağmen hırsımızı, oyun anlayışımızı bu süreçte bir türlü geçiremedik.

Geçiremememizin en önemli sebeplerinden biri de oyuncu grubunun genel ve psikolojik yapısıydı. Evet Adanaspor güzel bir kulüp, iyi bir başkanı var ama maalesef sezon başındaki oyuncu planlaması, sezona giriliş şekli bir takım problemlerle devam ettiği için sezon ortası yapılacak hamleler çok fazla etki oluşturmadı. Biz teknik ekip olarak bundan önceki kulüplerde o etkiyi oluşturduk, zor şartlarda da takımlarda çalıştık, bahsettiğim bu hırsı yansıtabildik ama ilk defa başaramadık. Çünkü karşı tarafta bu enerjiyi alacak bir oyuncu grubu yok. En büyük sebep de buydu. Olmadı, üzgünüz tabii ama bundan sonraki süreçte de Adanaspor’a başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

"Bu takımdaki esas sorumlular oyunculardır”



Adanaspor’da oyuncu grubunun başarıyı elde etme adına gerekli gayreti göstermediğini sözlerine ekleyen Özköylü, “Biz burada karşılıklı olarak anlaştık. O faydayı bundan sonraki süreçte sağlayamayacağımızı gördük. Çok uğraştık ama bunu oyuncu grubu bir türlü almadı. Bizden önce de aynı şeyler varmış. Tabii ki burası bir şirket sahibi ve başında bir sahibi var. Onun da kendine göre planları ve hedefleri var. Bu süreçte yatırım yaptığı oyuncular var. Burada bir başarısızlık vara tabii ki önce teknik adam sorumlu tutulur. Ama esas sorumlunun bu takımda oyuncular olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.