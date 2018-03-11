Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Everton Brighton maçı özeti ve golleri haberimizde. İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Brighton, Cenk Tosunlu Everton'a konuk oldu. Cenk Tosun'un ve Bong'un ters vuruşuyla karşılaşmayı 2-0 kazanan Everton, puanını 37'ye yükseltti. Brighton ise 34 puanda kaldı. Peki Everton Brighton maçı özeti golleri izle ve skoru kaç kaç bitti? İşte detaylar...

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EVERTON 2-0 BRİGHTON [GENİŞ ÖZET]

88'Everton adına penaltı vuruşu için topun başına geçen Wayne Rooney bu önemli fırsatı değerlendiremiyor.

86'Brighton & Hove Albion takımında Jürgen Locadia faul yapıyor.

85'Everton takımında Dominic Calvert-Lewin faul yapıyor.

84'Everton takımında oyuncu değişikliği; Tom Davies oyundan çıkarken Davy Klaassen oyuna giren isim.

84'Hakem Roger East yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Leonardo Ulloa için kaldırdı.

82'Brighton & Hove Albion takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Gaetan Bong çıkıyor ve yerine Markus Suttner oyuna giriyor.

80'Korner bayrağına yakın bir noktada topla buluşan Leighton Baines , Anthony Knockaert tarafından faulle durduruluyor.

80'Brighton & Hove Albion takımında Anthony Knockaert kırmızı kart ile cezalandırılıyor ve takımını eksik bırakıyor.

78'Kaleciyi önde gören Davy Pröpper, orta yuvarlaktan şutunu çekiyor ancak top auta gidiyor.

78'Everton takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Yannick Bolasie çıkıyor ve yerine Mason Holgate oyuna giriyor.

77'Brighton & Hove Albion takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Glenn Murray çıkıyor ve yerine Leonardo Ulloa oyuna giriyor.

76'Golün asistini yapan isim Leighton Baines.

76'GOL! Cenk Tosun ile Everton farkı 2'ye çıkarıyor.

70'Brighton & Hove Albion, Pascal Gross ile köşe vuruşu kullanıyor.

69'Anthony Knockaert ile Brighton & Hove Albion takımı köşe vuruşu kullanacak.

67'Orta yuvarlağa yakın bir noktada Brighton & Hove Albion takımında Davy Pröpper faul yapıyor.

60'Gaetan Bong'un kendine kalesine attığı golle Everton 1-0 öne geçiyor.

56'Wayne Rooney, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

56'Gylfi Sigurdsson ile Everton takımı köşe vuruşu kullanacak.

55'Yannick Bolasie, taç çizgisine yakın bir yerde Ezequiel Schelotto tarafından faulle durduruluyor.

52'Brighton & Hove Albion takımında Davy Pröpper faul yapıyor.

50'Pascal Gross, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

48'Orta yuvarlağa yakın bir noktada Everton takımında Wayne Rooney faul yapıyor.

46'Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

45'Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

42'Everton takımında Gylfi Sigurdsson orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.

40'Everton takımında Cenk Tosun orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.

38'Gylfi Sigurdsson ile Everton takımı köşe vuruşu kullanacak.

38'Wayne Rooney, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

35'Hakem ceza saha sağ çaprazında bulunan Theo Walcott için ofsayt bayrağını kaldırıyor.

34'Everton takımında Cenk Tosun faul yapıyor. Ceza sahasının çaprazında faul yapılan oyuncu Lewis Dunk.

34'Yannick Bolasie altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

33'Brighton & Hove Albion takımında Davy Pröpper faul yapıyor. Orta yuvarlakta faul yapılan oyuncu Tom Davies.

30'Brighton & Hove Albion takımında Gaetan Bong orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.

29'Ceza sahası içinde topla buluşan Yannick Bolasie, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

29'Gylfi Sigurdsson ile Everton takımı köşe vuruşu kullanacak.

27'Everton takımında Wayne Rooney faul yapıyor. Everton yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Beram Kayal.

25'Glenn Murray, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Jordan Pickford kurtarıyor.

23'Theo Walcott rakip ceza sahası önünde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

22'Yannick Bolasie penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

22'Gylfi Sigurdsson ile Everton takımı köşe vuruşu kullanacak.

21'Brighton & Hove Albion takımında Davy Pröpper faul yapıyor. Orta saha çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Tom Davies.

18'Gylfi Sigurdsson ile Everton takımı köşe vuruşu kullanacak.

17'Everton takımı Tom Davies ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Tom Davies tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

15'Everton, Gylfi Sigurdsson ile köşe vuruşu kullanıyor.

13'Yannick Bolasie, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

8'Gylfi Sigurdsson ile Everton takımı köşe vuruşu kullanacak.

5'Brighton & Hove Albion takımında Beram Kayal faul yapıyor. Orta saha çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Cenk Tosun.

5'Tom Davies, taç çizgisine yakın bir yerde Davy Pröpper tarafından faulle durduruluyor.

4'Bu dakikada Everton takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Seamus Coleman

3'Everton, Gylfi Sigurdsson ile köşe vuruşu kullanıyor.

2'Ceza sahası yan çizgisine yakın bir noktada Glenn Murray – Phil Jagielka mücadelesinde hakem,Everton lehine faul kararı veriyor.

2'Orta yuvarlağa yakın bir noktada Everton takımında Wayne Rooney faul yapıyor.

1'İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

EVERTON BRİGHTON MAÇINI ŞİFRESİZ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

CENK TOSUN İLK 11'DE!

Everton'ın ilk 11'i: Pickford, Baines, Keane, Jagielka, Coleman, Yannick Bolasie, Sigurdsson, Davies, Wayne Rooney, Walcott, Cenk Tosun

Everton - Brighton maçı ne zaman, hangi kanalda?

Everton ile Brighton arasında oynanacak Premier Lig mücadelesi, 10 Mart Cumartesi günü TSİ 18:00'de başlayacak ve S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

İngiltere Premier Ligi'nde heyecan başladı. Ligin 30. haftasında oynanacak Everton-Brighton maçı naklen yayınlanacak.

10 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak maç S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

Everton-Brighton maçı 10 Mart Cumartesi günü saat 18.00'den itibaren S Sport ekranlarından futbolseverler ile buluşacak.

Cenk Tosun, Brighton maçında oynuyor mu?

Premier Lig kariyerindeki ilk golünü geçtiğimiz hafta Burnley ağlarına yollayan Cenk Tosun'un Brighton karşısında ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Everton, Cenk'in golüyle öne geçtiği Burnley maçını 2-1 kaybederken, Allardyce'ın Türk yıldızı ikinci yarıda oyundan alması büyük tepkilere neden olmuş, deplasmandaki Everton taraftarı Big Sam aleyhine tezahüratlarda bulunmuşlardı.