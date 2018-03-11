Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Konyaspor maçı şifresiz canlı anlatımı haberimizde. Süper Lig'in 25. haftasında lider Galatasaray, Konyaspor'u konuk ediyor. En yakın takipçisi Başakşehir'in kaybetmesinin ardından puan farkını açma şansı yakalayan Galatasaray, galibiyet peşinde. Konyaspor ise düşme hattından çıkmak için yeni hocaları Sergen Yalçın ile birlikte Galatasaray deplasmanından puan veya puanlar almanın hesabını yapıyor. Galatasaray 24 maçta 16 galibiyet 2 beraberlik alarak 50 puanla lider durumda bulunuyor. Konyaspor ise 21 puanla 17. sırada düşme hattında bulunuyor. Peki Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom Stadı’nda 11 Mart Pazar günü saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve skor takibi turkiyegazetesi.com.tr'de...

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

Konyaspor: Serkan, Skubic, Eren, Ferhat, Ömer Ali, Volkan, Mehdi, Fofana, Milosevic, Eto’o, Jahovic

Süper Lig’de 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyeti olan lider Galatasaray, 50 puana sahip. Oynadığı maçların 5’ini kazanan, 6’sında berabere kalan ve 13’ünde yenilen Atiker Konyaspor’un ise 21 puanı bulunuyor. Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ve Jason Denayer maçta forma giyemeyecek.

Kazanan takım bozulmuyor

Teknik patron Fatih Terim, Konyaspor maçında son iki haftadır kazanan kadroyu bozmayacak. İleri uçta Gomis forma giyecek. Onu Feghouli, Belhanda ve Rodrigues üçlüsü destekleyecek. Merkezde Selçuk ve Donk ikilisi var. Beklerde Mariano ile Nagatomo şans bulacak. Stoperde ise Maicon ve Serdar Aziz var. Kale de Muslera’ya emanet.

Mariano, Feghouli ve Fernando ceza sınırında

Galatasaray’da Mariano Filho, Sofiane Feghouli ve Fernando Reges, Atiker Konyaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Atiker Konyaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 26. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde görev alamayacak.

Başakşehirde kaybedince...

Galatasaray’da Konyaspor maçı öncesi en önemli motivasyon unsurlarından biri de, şampiyonluk yolundaki en yakın takipçisi Başakşehir’in deplasmanda Aytemiz Alanya’ya yenilmiş olması.

Başakşehir’le farkı 3 puana çıkarmak isteyen Cim Bom, Konya karşısına mutlak zafer parolasıyla çıkacak.

Sahasında 18 maçlık yenilmezlik serisi

Galatasaray, Türk Telekom Stadı’nda oynadığı son 18 resmi maçta rakiplerine yenilmedi. Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 18 resmi maçtan 16 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, evinde oynadığı son 14 lig maçında ise 13 galibiyet ve bir beraberlik aldı.



Galatasaray ile Atiker Konyaspor 34. randevuda



Galatasaray ile Atiker Konyaspor, Süper Lig’de 34. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 33 lig maçından 26’sını Galatasaray, 2’sini Konyaspor kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 68 golüne, yeşil-beyazlılar 18 golle yanıt verebildi. Sezonun ilk yarısında Konya’da yapılan müsabakayı Galatasaray 2-0 kazandı.

Öte yandan, iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde eşleşti. Rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalan Galatasaray, İstanbul’da 4-1 kazanarak turu geçen taraf oldu.

Konyaspor’un hasreti

Konyaspor, Galatasaray’ı ligde 22 maçtır yenemiyor. Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003’te evindeki maçta 1-0’lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 22 karşılaşmadan 18’ini yitirdi, 4’ünde berabere kaldı, 14,5 yıldır 3 puana ulaşamadı.

Galatasaray evinde hiç yenilmedi

Galatasaray ile Konyaspor arasında İstanbul’da yapılan 16 lig maçından 14’ünü sarı-kırmızılılar kazandı, 2’si berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda hiç galip gelemedi. Konyaspor deplasmandaki puanlarını 2006-2007’de 3-3, 2015-2016’da da 0-0’lık beraberliklerle aldı. İstanbul’da ev sahibi ekip 43, konuk takım ise 12 gol attı. Geçen sezon İstanbul’daki maçta Galatasaray 2-1 galip geldi.

En farklı skorlu galibiyetler 2007-2008 sezonunda İstanbul’da yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazanırken bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu. Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki iki galibiyetini de 1-0’lık sonuçlarla aldı.