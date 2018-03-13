Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Roma Shakhtar Donetsk maçı Tivibu Spor 2 şifresiz izle ile ilgili aradıklarınız burada. Şampiyonlar Ligi son 16 turu kapsamında ilk maçta Ukrayna'da 2-1 yenilen İtalyan ekibi Cengiz Ünderli Roma, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Futbol severler ise Roma Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? sorularına cevap arıyor. İlk maçta Ukrayna'da Shakhtar Donetsk karşısında Roma'nın tek golünü atan Millî futbolcumuz Cengiz Ünder'in de forma şansı bulacağı Roma Shakhtar Donetsk maçının kadro, canlı yayın, maç öncesi ve sonrası detaylar burada yer alacak. Roma Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi maçı Tivibu Spor 2 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Tivibu Spor 2'ye ücretli üye olduktan sonra Roma Shakhtar maçını şifresiz izleyebilirsiniz.

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Roma Shakhtar Maçı Şifresiz Veren Kanallar | Roma Shakhtar Donetsk Şifresiz İzle Roma Shakhtar Donetsk maçı şifresiz izle linki bu haberde yer alıyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, İtalyan ekibi Roma ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki Roma Shakhtar Şampiyonlar Ligi maçını hangi kanallda şifresiz canlı yayınlıyor? İşte Roma Shakhtar maçı şifresiz veren kanallar ile ilgili detaylar...

Roma Shakhtar Şampiyonlar Ligi hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda gecenin diğer maçında Roma, Shakhtar Donetks'i ağırlayacak. Ukranya'da oynanan maçta Shakhtar Donetsk, Roma'yı 2-1 yenmişti. Başarılı performansı ile dikkatleri çeken Cengiz Ünder, Roma'nın tek golünü atmıştı. Gurbetçi futbolcumuz, bu akşam oynanacak maçta da ilk 11'de sahada yerini alacak. Olimpico Stadı'nda oynanacak maç TSİ 22.45'de başlayacak. Maç Tivibu Spor 2 kanalından yayınlanacak.

13 Mart:

22.45 Manchester United (İngiltere) - Sevilla (İspanya) (0-0)

22.45 Roma (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (1-2)

14 Mart:

20.00 Beşiktaş - Bayern Münih (Almanya) (0-5)

22.45 Barcelona (İspanya) - Chelsea (İngiltere) (1-1)

ROMA - SHAKHTAR DONETSK

Roma: Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Cengiz Ünder, Džeko, Perotti

Shakhtar: Pyatov; Butko, Ordets, Rakitskiy, Ismaily; Fred, Stepanenko; Marlos, Taison, Bernard; Ferreyra