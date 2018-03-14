Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barcelona Chelsea maçı şifresiz canlı izle ile ilgili aradıklarınız burada. Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbol severlerlerin gözü Beşiktaş Bayern Münih maçında olacak ancak aklı da Barcelona Chelsea maçında olacak. Peki Barcelona Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz anlık olarak yayınlanacak? İlk maçta Stamford Bridge’de karşı karşıya gelen Barcelona ile Chelsea maçının 62. dakikasında Willian Borges da Silva ile öne geçen ev sahibi ekip, 75. dakikada Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'nin golüne engel olamadı ve ilk maç bu skorla tamamlandı. Bu akşam oynanacak Camp Nou’daki rövanş karşılaşmasında ise saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Katalanlar, Premier Lig devi Chelsea karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Tur şansını her dakika için zorlayacak olan Chelsea ise zorlu geçecek Barcelona deplasmanından çeyrek final biletini kapmak için mücadeleden gol veya goller arayacak. Peki Barcelona Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı olarak yayınlanacak?

Barcelona Chelsea maçı Tivibu Spor 3 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Aşağıda belirtilen linke tıklayıp ücretli üye olduktan sonra, Barcelona Chelsea maçını anlık izleyebilirsiniz.

Barcelona Chelsea maçını Tivibu Spor ekranlarından izlemek için tıklayın (Ücretli üyelik gerektirir)

Chelsea 1-1 Barcelona arasında oynanan ilk maç için tıklayın

Chelsea 1-1 Barcelona Maç Özeti ve Golleri izle | (Chelsea Barça maç Skoru kaç kaç, Özet İzle) Chelsea Barcelona maç özeti golleri izle haberi ile birlikteyiz. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 maçlarında Chelsea, Barcelona'yı konuk etti. Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı karşılaşmada Chelsea ile Barcelona 1-1 berabere kaldı. Peki Chelsea Barcelona maçı özeti golleri izle ve skoru kaç kaç bitti? İşte detaylar...

Barcelona Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Ernesto Valverde yönetimindeki Barcelona, evinde Antonio Conte yönetimindeki Chelsea takımını konuk edecek. Camp Nou stadyumunda oynanacak olan karşılaşma Türkiye saati ile 22:45' te başlayacak. Barcelona - Chelsea maçı canlı olarak Tivibu Spor 3 kanalından izlenebilecek.

Barcelona, Malaga'yı 2 golle geçti İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 28'inci haftasında Barcelona, deplasmanda Malaga'yı 2-0 yendi.

BARCELONA İLE GREMİO, ARTHUR İÇİN ANLAŞTI

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona ile Brezilya temsilcisi Gremio, Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo'nun (Arthur) transferi için satın alma opsiyonunda anlaştı.

Barcelona'dan 6 gol Barcelona, Girona'ya da şans tanımadı. Barça, 25. haftadaki Katalan derbisini de 6-1 kazanmayı bildi.



Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcu için Gremio ile satın alma opsiyonunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Barcelona'nın bu hakkı, 2018 yılının temmuz ayı içerisinde 30 milyon avro bonservis ile 9 milyon avro bonus bedeliyle kullanabileceği bildirildi.

Profesyonel futbol kariyerine Gremio'da başlayan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımıyla 40 maça çıkıp 1 gole imza attı.

Messi 600. golünü attı, Barcelona farkı 8'e çıkardı İspanya ligi lideri Barcelona, ikinci sıradaki Atletico Madrid'i Messi'nin tek golüyle mağlup ederek puan farkını 8 yaptı. Barcelonalı Messi, resmi maçlardaki 600. golünü attı.

Barcelona ile Chelsea arasındaki istatistikler

Şampiyonlar Ligi'nin grup sonrası aşamasında ilk maçı deplasmanda oynayıp 1-1'lik beraberlikle dönen 34 takımın 23'ü tur atlamayı başardı.

Barcelona ile Chelsea arasında daha önce oynanan 13 maçın %46'sı beraberlikle sonuçlanırken; en az 10 karşılaşmanın oynandığı fikstürlerden sadece Chelsea-Liverpool eşleşmesinde daha sık beraberlik görüldü (%50).

Barcelona'yla Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son sekiz maçta yenilmeyen Chelsea (2G 6B), Camp Nou'da çıktığı son dört karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Barcelona, evinde oynadığı son 39 Şampiyonlar Ligi eleme turu karşılaşmasının sadece dördünden mağlup ayrılırken (25G 10B), Katalan ekibini bu statta yenebilen tek İngiliz takımı Liverpool'du (Şubat 2007, 2-1).

Grup maçlarında Atletico Madrid'i yenen Chelsea, Barcelona'yı da mağlup ederse aynı sezonda iki İspanyol kulübünü deplasmanda yenen üçüncü takım olacak (Milan ve Roma'yla birlikte).

Barcelona kritik Atletico Madrid maçı öncesi puan kaybetti İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, deplasmanda Las Palmas ile 1-1 berabere kaldı.



Willian'ın Chelsea formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde attığı dokuz golün altısı ceza sahası dışından geldi. 2013'te İngiliz ekibine gelen Brezilyalı, o tarihten bu yana bu turnuvada ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu konumunda.

Eşleşmenin ilk ayağında Chelsea filelerini havalandıran Lionel Messi, Londra ekibine karşı forma giydiği dokuzunca maçta ilk golünü atmış oldu. Arjantinli oyuncu, Şampiyonlar Ligi tarihinde İngiliz takımlarına en fazla gol atan isim konumunda (18).

Şampiyonlar Ligi'nde 881 dakikadır golle buluşamayan Luis Suarez, bu turnuvadaki en uzun kuraklığını yaşıyor. Uruguaylı oyuncunun son golü, Mart 2017'de Paris Saint-Germain karşısında gelmişti.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şut pası veren iki oyuncudan biri Eden Hazard (23; Neymar'la birlikte).

Arda Turan, Barcelona'nın anlaştığı kulübe gitmek zorunda İspanyol basını, Arda ile Barcelona arasındaki anlaşmayı yazdı: Katalanlar sezon sonunda hangi takımla anlaşırsa Arda oraya gitmek zorunda. Reddetme gibi bir hakkı yok.

Muhtemel 11'ler ve sakat - cezalı bilgileri

Pozisyon Barcelona A Takımı kadrosu

Kaleci Ter Stegen, Cillessen, Ortola

Defans Semedo, Pique, Alba, Digne, Vidal, Umtiti, Mina, Vermaelen

Orta saha Rakitic, Iniesta, Busquets, D. Suarez, Paulinho, Roberto, Gomes, Alena

Forvet L. Suarez, Messi, Dembele, Alcacer, Arnaiz

Messi, Barça'nın La Liga'da çıktığı son maçı üçüncü çocuğunun doğumu nedeniyle kaçırdı. Arjantinli süper yıldız bu maçı kaçırmayacak. Antrenmanlara dönen Andres Iniesta'nın da forma şansı bulunuyor.

Sağ bek Nelson Semedo sakatlığı nedeniyle sahada yok. Liverpool'la bu turnuvada yer aldığı için Barcelona'nın UEFA listesine giremeyen Coutinho da maçı tribünden izleyecek.

Barcelona'nın muhtemel 11'i: Ter Stegen; Vidal, Umtiti, Pique, Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; L. Suarez, Dembele, Messi.

Pozisyon Chelsea A Takımı kadrosu

Kaleci Caballero, Courtois, Eduardo

Defans Rudiger, Alonso, Zappacosta, Cahill, Christensen, Azpilicueta, Luiz, Emerson, Sterling

Orta saha Fabregas, Drinkwater, Kante, Barkley, Hazard, Pedro, Bakayoko, Moses, Willian, Scott

Forvet Morata, Giroud, Hudson-Odoi

Chelsea'ninbu maçta David Luiz'i kullanması zor görünüyor. Ross Barkley de baldırındaki sakatlıktan kurtulabilmiş değil.

Chelsea'nin muhtemel 11'i: Courtois; Rudiger, Christensen, Azpilicueta, Alonso, Zappacosta; Kante, Fabregas, Hazard, Willian; Morata.

Nasıl tur atlarlar?

Londra’da, Katalanlar’a beraberliği getiren Lionel Messi önderliğindeki Barcelona ise 2015’ten sonra bir kez daha kupayı kazanmak istiyor. Bu akşam Barça’nın alacağı her türlü galibiyet ya da golsüz beraberlik, onlara turu getirecek. 1-1’de maç uzarken, galibiyetin yanı sıra 2-2 ve üzeri gollü beraberliklerde ise Chelsea, adını son 8’e yazdıracak.

Valverde'den İniesta açıklaması

Andres Iniesta'nın Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Chelsea karşısında oynayabilmesi şüpheli görünüyor. Haberi, Ernesto Valverde de doğruladı. Iniesta, Pazar günü Atletico Madrid'e karşı 1-0 kazanılan La Liga maçında yaşadığı diz sakatlığı yüzünden devre arasında oyundan çıkmıştı. Tecrübeli futbolcunun, bugün Malaga'ya karşı yapılacak maçı da kaçırması bekleniyor. Valverde, Iniesta'nın Chelsea karşısında oynayıp oynamayacağından ise emin değil.

Fabregas ve Pedro, Camp Nou'ya geri dönüyor!

La Masia'da yetişip şu an Chelsea için forma giyen İki eski Barça oyuncusu kulüpten ayrıldıktan sonraki ilk ziyaretlerini yapacak. Chelsea forması giyen iki yıldız futbolcu, tur için eski takımları karşısında galibiyet kovalayacak.