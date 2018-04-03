Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT 1 canlı izle ve Juventus Real Madrid maçı hangi kanalda izlenecek? ile ilgili aradıklarınız burada. Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı Juventus Real Madrid maçı ile start alıyor. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Serie A ekibi Juventus, La Liga devi Real Madrid karşısında avantajlı bir skor elde ederek tur şansını ilk maçta elde etmek istiyor. Real Madrid ise bir hayli zorlu geçecek Juventus deplasmanından gol veya goller bularak yarı final kapısını ilk maçta aralamak istiyor. Futbol severler ise Juventus Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz canlı izlenecek? gibi sorulara cevap arıyor. Juventus Madrid maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz canlı olarak izlenecek. Ancak Juve Madrid maçının şifresiz canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılıyor.

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Massimiliano Allegri, İtalya'dan ayrılıyor!

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'i ağırlayacak Juventus'ta teknik direktör Massimiliano Allegri gelecek planlarıyla ilgili açıklamalar yaptı

Daha önce adı Premier Lig'de Chelsea ve Arsenal gibi kulüplerle adı anılan Allegri, gelecek planlarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Şampiyonlar Ligi'nce Real Madrid'i ağırlayacağı maç öncesinde İngiliz basınına açıklamalar yaptı.

İngiltere'de yayın yapan The Telegraph Gazetesi'ne açıklamalar yapan İtalyan çalıştırıcı, "İtalya benim için bitti" dedi. Açıklamalarının devamında teknik direktörlüğe bakışını da anlatan Allegri, ''Teknik direktörülük sadece taktikten ibaret değil. Ben daha çok içgüdülerimle hareket ediyorum. Öyle olsaydı bu iş bir masa başı işi olurdu.'' ifadelerini kullandı.

Allegri İtalya'da 4 lig şampiyonluğu, 3 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası kazanmıştı.