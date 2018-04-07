Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantepspor Adanaspor maçı şifresiz canlı anlatım izle haberi ile birlikteyiz. TFF 1. Lig'in 30. haftasında Adanaspor, Gaziantepspor'a konuk oluyor. Gaziantepspor, düşmeyi garantilediği ligde bitimden önce galibiyet yüzü görmek için sahada. Adanaspor ise play-off sınırına tırmanmak için 3 puanın hesabını yapıyor. Gaziantepspor geçtiğimiz 29 haftada 7 puan toplarken, Adanaspor ise 37 puan topladı. Peki Gaziantepspor Adanaspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Gaziantepspor Adanaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

7 Nisan Cumartesi günü saat 13:00'da başlayak mücadele beIN SPORTS MAX 2 kanalından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde olacak.

Adanaspor hazırlıklarda sona yaklaştı

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında cumartesi günü deplasmanda Gaziantepspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Osman Yereşen Tesisleri'nde, Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen idman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde şut çalışması yapan turuncu-beyazlılar taktik oyunlarla idmanı tamamladı.

Adanaspor yarın öğle saatlerinde kentteki son antrenmanını yapıp kara yoluyla Gaziantep'e gidecek ve konaklayacağı otelde maç saatini bekleyecek.

7 Nisan Cumartesi günü oynanacak olan Gaziantepspor - Adanaspor karşılaşmasını Özgüç Türkalp yönetecek.

Gaziantep Adanaspor nasıl canlı izlenir?

Gaziantep Adanaspor maçını beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.