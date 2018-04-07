Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? ile ilgili aradıklarınız burada. Süper Lig'in 28. haftasında ligin flaş ekibi Göztepe, Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın konuğu olacak. Süper Lig'de oynadığı 27 maçın ardından 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederek 53 puanla 3. sırada yer alan Beşiktaş, 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 40 puanla 8. sırada bulunan Göztepe ile bu akşam karşı karşıya gelecek. Ligde zirve yarışını sürdüren Beşiktaş, saha ve seyirci avantajını kullanarak Göztepe engelini 3 puanla geçmenin hesabını yapıyor. Göztepe ise zorlu Beşiktaş deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmak için sahada canla başla mücadele edecek. Peki BJK Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan şifresiz canlı izlenecek? İşte BJK Göztepe maçı ile ilgili detaylar...

Beşiktaş Göztepe maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Göztepe maçı, bu akşam saat 19:00'da beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Ancak maçın şifresiz canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinden aktarılacak.

Güneş’i sıkıntı bastı

Quaresma, Atiba, Oğuzhan ve Tolgay’ın cezalı olması yetmezmiş gibi Love sakatlanıp, Gökhan Gönül’ün de durumu şüpheli olunca bu akşamki Göztepe maçı öncesi Güneş’i kadro sıkıntısı sardı.

Sahasında bu akşam Göztepe’yi misafir edecek Beşiktaş’ta sıkıntı büyük. Siyah-beyazlılar rakibinin karşısına yarım takımdan daha fazla eksik futbolcu ile çıkacak. 5 maçlık cezasını bugün tamamlayacak olan Quaresma’ya geçen hafta gördükleri 4’üncü sarı kartla Oğuzhan, Atiba ve Tolgay eklenmişti. Antrenmanda sakatlanan ve adalesinde yırtık tespit edilen Vagner Love ile birlikte, oynamayacağı kesinleşen futbolcu sayısı 5 oldu. Alanyaspor maçını ağrılar içinde tamamlayan ve bu yüzden hafta boyunca yapılan idmanlara çıkamayan Gökhan Gönül’ün de bu akşam sahada olması zor görünüyor. Başarılı sağ bekin yine de iğne ile oynamak istediği öğrenildi. Hafta içindeki antrenmanlarda Adriano’yu Medel ile birlikte orta sahada deneyen Şenol Güneş’in hesapları, Gökhan Gönül’ün sakatlığından dolayı altüst odu.



Hücumda seçeneği yok

Tecrübeli çalıştırıcının sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu sebebiyle düşündüğü kurgu seçenekleri şöyle:

1- Gökhan Gönül oynamaz ise Adriano sağ bekte, Pepe-Tosic stoperde ve Caner sol bekte olacak. Orta saha Necip-Medel ikilisinden oluşacak.

2- Vida’nın sağbekte oynaması durumunda stoper ikilisi Pepe-Tosic, sol bek Caner olacak ve orta saha Adriano-Medel’e emanet edilecek.

3- Gökhan, Pepe, Tosic ve Caner savunması olursa orta saha Adriano ve Medel’den kurgulanacak.

4- Hücumda ise Lens, Talisca, Babel ve Negredo’dan başka seçenek yok. Gökhan Töre’yi tam hazır olmadığı için ilk 11’e koymayı düşünmeyen Güneş, Larin’e de henüz şans tanımadı. Mustafa Pektemek de bugüne kadar ilk on birde hiç oynamayan bir diğer isim.

Gözler Demba Ba’da

Fikret Orman’ın gelecek sezon takımda görmek istediğini söylemesiyle gözler bu akşam Demba Ba’da olacak. Sarı-kırmızılı ekibe ara transfer döneminde dahil olan Senegalli golcü, eski takımı Beşiktaş’a karşı ilk defa forma giyecek.



İki isim sınırda

Bu sezon cezalı oyuncular yüzünden canı çok yanan Beşiktaş’ta iki futbolcu Göztepe karşısına sarı kart ceza sınırında çıkacak. Üçer sarı kart bulunan Tosic ve Caner bu akşam sarı kart görmesi durumunda önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak Akhisarspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.