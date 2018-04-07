Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankaragücü Giresunspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ile ilgili aradıklarınız burada. Spor Toto 1. Lig'de Giresunspor, Ankaragücü deplasmanına konuk oluyor. Ligde oynadığı 29 maçın ardından 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederek 52 puanla 3. sırada zirve mücadelesi veren Ankara temsilcisi, 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 38 puanla 11. sırada bulunan Giresunpsor ile zorlu bir mücadeleye çıkıyor. Saha ve seyirci avantakını elinde bulunduran Ankaragücü, Giresunspor karşısında haftayı kayıpsız kapatarak zirve yarışından kopmamak istiyor. Giresun ise zorlu Ankara deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmanın hesabını yapıyor. Ankaragücü Giresunspor maçı canlı skor kaç kaç? Giresun Ankaragücü maçı şifresiz canlı anlatım detayları turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika yayınlanıyor..

PFDK'dan Ankaragücü'ne şok!

Kurulun, ligde Denizlispor ile oynadığı maçta taraftarının neden olduğu olaylar dolayısıyla başkent ekibine bir maç seyircisiz oynama ve 35 bin lira para cezası verdiği belirtildi.

Aynı maçta rakip takım yöneticilerine saldırıları nedeniyle MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'e 360 gün hak mahrumiyeti ve 140 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.

MKE Ankaragücü Kulübü idarecilerinden Levent Yılmaz'a 180 gün hak mahrumiyeti ve 70 bin lira, Emrah Yıldız'a 63 gün hak mahrumiyeti ve 46 bin lira, Murat Ağçabay'a 40 gün hak mahrumiyeti ve 11 bin lira, Tuna Yılmaz'a 21 gün hak mahrumiyeti ve 13 bin lira, antrenör Osman Zeki Korkmaz'a 6 maç men ve 33 bin lira, performans uzmanı Gökhan Kandemir'e 3 maç ve 6 bin 550 lira, futbolcu Alihan Kubalas'a bir maç ve 6 bin 500 lira, kulüp görevlilerinden Kemal Çorum'a 180, Burhan Cabir Uzun'a da 90 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği aktarıldı.

Akın Çorap Giresunspor’da gözler Ankaragücü maçında

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak Akın Çorap Giresunspor’un teknik direktörü Metin Diyadin, "Her zaman oynadığımız oyun şeklini sahaya yansıttığımızda istediğimiz sonuçla döneceğimizi düşüyorum." dedi.

Diyadin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu deplasmanda zor bir karşılaşma oynayacaklarını söyledi.

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR GALİBİYETE ODAKLANDI

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Akın Çorap Giresunspor'un kulüp başkan yardımcısı İbrahim Özkul, galip gelmek istediklerini söyledi.

Özkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarınki karşılaşmanın iki takım açısından da çok önemli olduğunu belirtti.

İki takımın da kazanmaktan başka bir hedefinin olmadığına dikkati çeken Özkul, "Zorluk seviyesi ve mücadele derecesi yüksek bir maç olacaktır. Ancak iyi motive olup, sahada iyi mücadele eden maçı kazanacaktır. Biz iyi motive olduk ve iyi hazırlandık, MKE Ankaragücü deplasmanından galibiyetle dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İbrahim Özkul, ligin ikinci yarısının kendileri açısından hiç de iyi geçmediğini ifade ederek, "Haftalardır galip gelemedik, çok şanssız ve enteresan maçlar kaybedip ciddi puan kayıpları yaşadık. Artık her maçı kazanmamız gerekiyor. Bunun için tüm gücümüzü sahaya yansıtmaya çalışacağız." diye konuştu.

Ankaragücü’nün zirve yarışının içerisinde yer aldığını dile getiren Diyadin, rakiplerinin iç sahada taraftarıyla beraber baskı kurmaya çalışan bir takım olduğunu kaydetti.

Diyadin, bu tür maçların atmosferini kaldırabilen oyuncu grubuna sahip olduklarını ifade ederek, "Oyun olarak sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Duran toplarda etkili Ankaragücü takımı. Her zaman oynadığımız oyun şeklini sahaya yansıttığımızda istediğimiz sonuçla döneceğimizi düşüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezon futbol şansı anlamında enteresan şeyler yaşadıklarına dikkati çeken Diyadin, "Geçen hafta Altınordu maçında vurduğumuz top üst üste çizgiden çıktı. Daha önceki maçlarda da buna benzer şeyler yaşandı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum, inşallah gelecek haftalarda bunları yaşamayız." diye konuştu.

Öte yandan Akın Çorap Giresunspor, 7 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını, teknik direktör Diyadin yönetimindeki antrenmanla sürdürdü.

Tahkim Kurulu'ndan Ankaragücü'ne kötü haber

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Disiplin Kurulu'nun Denizlispor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ankaragücü'ne verdiği 1 maçlık seyircisiz oynama cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan Tahkim Kurulu'nun 06 Nisan 2018 günlü (20) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aldığı karar şöyle:

MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün PFDK'nın 05.04.2018 tarih ve E.2017-2018/848 - K.2017-2018/1011 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; duruşma ve erteleme talebinin reddine,

MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün taraftarlılarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."