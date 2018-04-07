Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurumspor Gazişehir şifresiz canlı izle ve Erzurumspor Gazişehir maçı canlı skor kaç kaç? gibi detaylara bu haberden ulaşabilirsiniz. Ligde oynadığı 29 maçın ardından 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederek 50 puanla 4. sırada yer alan Gazişehir, 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 40 puanla 10. sırada bulunan Erzurum ile deplasmanda karşılaşıyor. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Erzurumspor, güçlü rakibi karşısında gol veya goller bularak haftayı 3 puanla kapatmanın hesabını yapıyor. Zirve yarışını sürdüren Gazişehir ise Erzurum engelini kayıpsız kapatmak istiyor. Bu zorlu Erzurum Gazişehir maçı beIN Şports ekranlarından şifreli olarak yayınlanıyor. Ancak Erzurum Gazişehir maçının şifresiz canlı anladımı, maç sonrası özet bilgileri turkiyegazetesi.com.tr adresinden aktarılıyor.

Dadaşlar’da Gazişehir Gaziantepsor maçı hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig’de Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 30. Hafta Cumartesi günü karşılaşacağı zorlu rakibi Gazişehir Gaziantepspor maçının hazırlıklarını Erzurumspor tesislerinde sürdürdü.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak nezaretinde güne düz koşu yaparak başlayan mavi-beyazlı oyuncular 5-2 dar alanda top kapma, taktiksel antrenman, minyatür kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.

Her maçın final havası içinde geçtiğini belirten B.B.Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, ‘Takım olarak kondisyon ve taktiksel anlamda çok iyi hazırlanıyoruz. Taraftarlarımızın desteği ile sahaya kazanma arzusuyla çıkıp oyunumuzu oynayacağız. Oyuncularıma güveniyorum. ‘ dedi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü’nden açıklama; “Mehmet Altıparmak’a güvenimiz tamdır’

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak’la ilgili yapılan yanlış haberlerle ilgili yönetim kurulundan açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Son dönemlerde özellikle sosyal medya hesaplarında ve görsel yazılı bazı art niyetli yayınlarda teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak aleyhine hakaretamiz ifadeler ve maksatlı bir takım haberler yapılmaktadır. Bu yayınlar ile ilgili gerek kulüp olarak ve gerekse de hocamız şahsen gerekli hukuki müracaatları yapacaktır. Sayın Altıparmak takımımızın başındadır ve yönetim kurulu olarak hocamıza güvenimiz tamdır.

Öte yandan B.B. Erzurumspor Yönetim Kurulu üyelerimizin bir kısmına ve kulübümüze yönelik maksatlı ve gerçek dışı yayınların yanı sıra özellikle sosyal medya üzerinden küfür, tehdit ve hakaret içeren paylaşım ve yorumlarla ilgili de suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu konuda Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturmalar devam etmektedir.

Büyük Erzurumspor taraftarından ve camiamızdan beklentimiz, 1. Lig ve Süper Ligde birçok kulübün yaşadığı gerek ekonomik ve gerekse de idari büyük krizler ortada iken, son derece sağlam adımlarla yoluna devam eden kulübümüze sonuna kadar destek olmalarıdır. Bir takım şanssızlıklar nedeniyle saha sonuçlarında beklentilerin biraz uzağında kalmış olmamıza rağmen kalan haftalarda puan kaybı yaşamadan play-off’a çıkacağımıza inancımız tamdır. Aynı zamanda yönetim kurulu olarak gelecek sezonun planlanması ile ilgili çalışmalarımız da devam etmektedir.

Gerek Erzurum şehri ve gerekse de Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor kulübü olarak hedefimiz her zaman Süper Ligdir. Bunu camiamızla ve büyük taraftarımızla birlikte mutlaka başaracağız.”

FUTBOL: SPOR TOTO 1. LİG

Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

7 Nisan Cumartesi:

13.00 Gaziantepspor-Adanaspor: Özgüç Türkalp

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gazişehir Gaziantep: Sarper Barış Saka

15.00 Adana Demirspor-Grandmedical Manisaspor: Emre Malok

15.00 MKE Ankaragücü-Akın Çorap Giresunspor: Volkan Bayarslan

8 Nisan Pazar:

13.00 Çaykur Rizespor-Eskişehirspor: Özgür Yankaya

13.00 Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor: Zorbay Küçük

15.30 Samsunspor-İstanbulspor: Kutluhan Bilgiç

18.00 Altınordu-Ümraniyespor: Suat Arslanboğa

9 Nisan Pazartesi:

18.00 Balıkesirspor Baltok-Denizlispor: Bülent Birincioğlu