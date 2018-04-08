Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atiker Konyaspor Sivasspor maçı şifresiz canlı anlatımı haberimizde. Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor, Konyaspor'a konuk oluyor. Ligin üst sıralarında tutunmak isteyen Sivasspor, zorlu Konya deplasmanında 3 puan arıyor. Konyaspor ise düşme sınırından çıkmak için evinde saha avantajını kullanarak mutlak galibiyet peşinde. Sivasspor geçtiğimiz 27 haftada 41 puan toplarken, Konyaspor ise 27 haftada 25 puan topladı. Peki Konyaspor Sivasspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Konyaspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...

Sivas ekibi, bugün öğleden sonra hava yoluyla Konya’ya hareket edecek. Ligde son maçını kazanarak 28. haftaya 41 puan ve averajla altıncı sırada giren kırmızı-beyazlılar, rakibini yenerek UEFA Avrupa Ligi’ne katılma iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sivas’ta oynanan karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 2-1 kazanmıştı.

9 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Demir Grup Sivasspor’da Atiker Konyaspor karşılaşması öncesinde Arouna Kone, Robinho, Hakan Arslan, Carl Medjani, Delvin Ndinga, Paul Papp, Hakan Bilgiç, Auremir Dos Santos ve Thievy Bifouma sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 29. haftasındaki Fenerbahçe müsabakasında görev alamayacak. Sakatlıkları bulunan defans oyuncusu Ziya Erdal ve orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş ise sağlık ekibinin vereceği rapor doğrultusunda kadroda yer bulabilecek.