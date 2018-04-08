Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Real Madrid Atletico Madrid maçı şifresiz canlı anlatımı haberimizde. La Liga'nin 31. haftasında Atletico Madrid, Real Madrid'e konuk oluyor. Ligde şampiyonluğu yüksek olasılıkla Barcelona'ya kaptıran Real Madrid, ikinci sıradaki Atletico Madrid'i evinde yenerek puan farkını kapatıp 2. sıraya geçmenin hesaplarını yapıyor. Atletico Madrid ise zorlu Real Madrid deplasmanından puan veya puanlar alarak 2.liğini sürdürmeyi planlıyor. Real Madrid geçen 30 haftada 63 puan toplarken, Atletico Madrid ise 30 maçta 67 puan topladı. Peki Real Madrid Atletico Madrid derbisi şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Real Madrid Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

9 Nisan Pazar günü saat 17:15'te başlayacak mücadele beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde olacak...

Simeone'nin Real Madrid iddiası; "Barcelona'dan iyi"

Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, Real Madrid'i kadrosu en güçlü takım olarak gösterdi.

Atletico Madrid'in Arjantinli teknik adamı Diego Simeone, Real Madrid'in kadrosu hakkında bir iddiada bulundu.

EN GÜÇLÜ KADRO

Real Madrid'in gücüne vurgu yapan Simeone, "Real Madrid'in en iyi takım olup olmadığını bilmiyorum ancak en iyi kadroya sahipler. Manchester City, PSG ve Barcelona'dan daha güçlü kadroları var" ifadelerini kullandı.

KADRO FARKI...

Takım olarak oynadıklarını dile getiren Simeone, "Kağıt üzerinde kadro farkı görülüyor. Takım olarak oynayarak Real Madrid'e karşı kazanmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

RAKAMLAR KONUŞUYOR

Griezmann ve Ronaldo'nun kalitelerine değinen tecrübeli teknik adam, "İkisi de takımlarının belirleyici oyuncularıdır. Gollerine ve oyunlarına bakınca bunu anlıyoruz. Çok zor değil, rakamlar tek başına konuşuyor" dedi.