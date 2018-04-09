Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Gençlerbirliği maçı şifresiz canlı anlatım izle ile Gençlerbirliği GS maçı canlı skoru kaç kaç? gibi ilgili detaylar burada. Süper Lig’de 28. haftanın kapanış maçında Galatasaray, Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşıyor. Ligde oynadığı 27 maçın ardından 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde ederek 57 puanla lider Başakşehir'in hemen ardından 2. sırada bulunan Galatasaray, 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 27 puanla 17. sırada düşme hattında bulunan Gençlerbirliği karşısında kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Gençlerbirliği, Galatasaray’ı yenerek hem moral bulmak istiyor hem de bir adım olsun düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Galatasaray ise Ankara deplasmanından gol veya goller bularak maç eksiğiyle Başakşehir’e kaptırdığı liderliği geri almak istiyor. GS Gençlerbirliği maçı canlı skoru kaç kaç gibi detaylar bu haberde yer alıyor. Gençlerbirliği Galatasaray maçı eski Dijitürk Lig TV, şu an beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanıyor.

Beklemek yasak!

Galatasaray’da herkes Gençlerbirliği galibiyetine kilitlendi. Zirve yarışındaki rakiplerinin 3 puan aldığı haftada hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına geride beklemeyi yasaklarken, ilk dakikadan itibaren saldırı emri verdi. İşi ikinci yarıya bırakmak istemeyen tecrübeli teknik adam oyuncularından erken gol bulmalarını istedi. Terim bu maçta Belhanda’dan çok yüksek performans beklerken, Rodrigues-Nagatomo ve Feghouli-Mariano ikililerinin kanatlarda birlikte hareket etmelerinin çok önemli olduğunun altını çizdi





Feghouli ve Serdar’a ikaz



Fatih Terim’in gelişiyle birlikte yeniden takımın bankolarından olan Selçuk İnan, artık gol atmayı hedefliyor. Tecrübeli teknik adam da Selçuk’a şut talimatı verdi. Kritik maçta G.Saray’ın en büyük kozlarından biri yine Bafetimbi Gomis olacak. Terim, Belhanda’dan Trabzonspor maçının ilk yarısında etkisiz olan Gomis’i daha çok topla buluşturmasını istedi. Tecrübeli hoca sarı kart sınırında olan Feghouli ve Serdar Aziz’e de gereksiz kart görmemeleri yönünde uyarıda bulundu. Bu oyuncular kart görürse kritik Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.

İpler bizim elimizde



Galatasaray’da yönetim de şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Başkan Mustafa Cengiz Ankara’da takımı yalnız bırakmazken, yönetici Burak Elmas, “İsteyen istediği oyunu oynasın. İpler Galatasaray’ın elinde. Galatasaray kazanmaya devam ettiği müddetçe bu oyunların hepsi boş” mesajını paylaştı.





Latovlevici ve Linnes yok



Fatih Terim Gençlerbirliği maçı kafilesinde Eray İşcan, Martin Linnes ve Iasmin Latovlevici’ye yer vermedi. Linnes, önceki gün yapılan idmanı tamamlayamamıştı. Norveçli oyuncunun sakatlığının tam olarak geçmediği ve bu yüzden kadroya alınmadığı belirtildi.

Damganı vur

Süper Lig’de son 7 haftaya girilirken Galatasaray’da şampiyonluktan başka hiçbir şey düşünülmüyor. Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda son oynanan Trabzonspor karşılaşmasında çok memnun kalan teknik direktör Fatih Terim, aynı performansı kalan maçlarda da istiyor. Terim’in, Ankara deplasmanında en çok sorumluluk almasını istediği oyuncusu ise Younes Belhanda. Aslında tecrübeli hoca ikinci yarının başlarında kendine gelmesi için yedek oturttuğu Faslı futbolcudan memnun.



Kapasitesinin altında



Kulübede oturduktan sonra özellikle son haftalarda gerçek bir 10 numara gibi performans sergileyen Belhanda, istenilen seviyeye gelse de ondan beklentiler daha fazla. Fatih Terim de kapasitesinin altında oynayan oyuncudan çok daha fazlasını yapması ve skora doğrudan katkı sağlamasını bekliyor. Feghouli, Gomis, Rodrigues gibi isimlerin son haftalardaki performansını örnek gösteren Terim, Belhanda’dan da “Maçı koparan isim olmasını” istiyor.



Hata lüksümüz yok



Konya maçındaki Sinan Gümüş’ün performansını da örnek gösteren Terim, Belhanda’ya “Gerektiğinde tek başına maç almalısın. Artık sahada maça damgasını vuran bir Belhanda izlemek istiyorum. G.Birliği maçında sana çok büyük iş düşüyor” ifadelerini kullandı. Öte yandan dünkü antrenmanda da tüm takımla toplantı gerçekleştiren Terim, çok önemli bir eşikte olduklarını ifade edip, Gençlerbirliği maçında hata istemediği söyledi.

Sevgiyle besliyorsunuz



Gomis, sevecen tavırlarıyla gönülleri fethetmeye devam ediyor. Kendisinin resmini yapıp hediye eden bir minik taraftarla buluşan ve sosyal medyadan paylaşımda bulunan Fransız futbolcu, “Beni her gün sevgiyle besliyorsunuz! İşte yeni G.Saraylı genç arkadaşım. Desteğiniz ve ilginiz için çok teşekkürler” dedi.

Prekazi: “Her şeyi Galatasaray’ın elinde”



Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, Galatasaray Stat Müzesi’nde sarı-kırmızılı taraftarlarla buluştu. Prekazi burada yaptığı açıklamada, şampiyonluk yolunda her şeyin Galatasaray’ın elinde olduğunu söyledi.



Galatasaray efsane futbolcusu Cevad Prekazi, Türk Telekom Stadyumu’nda bulunan Galatasaray Stat Müzesi’ni gezdi. Prekazi, daha sonra müzede sarı-kırmızılı taraftarlara imza dağıttı. Taraftarlar, efsane futbolcuyu görmek ve ondan imza almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cevad Prekazi, “Her zaman heyecanlıyız. En son derbi maçında buradaydım. Böyle bir ortamda olmak çok güzel bir olay. Müze de çok güzel olmuş. Bizden sonrada Galatasaray taraftarı ve camiası da bu müzeyi görecek” diye konuştu.



“Her şey Galatasaray’ın elinde”



Galatasaray, Süper Lig’deki durumu hakkında konuşan Prekazi, “İlk olarak pazartesi günü Ankara’da Gençlerbirliği’ne karşı kazanmalıyız. İnanıyorum ki Galatasaray, Ankara’da kazanırsa buradaki Başakşehir maçını kazanabilir. Galatasaray için çok daha kolay olabilir. Şampiyon yolunda her şey Galatasaray’ın elinde” değerlendirmesinde bulundu.