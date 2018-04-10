Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Roma Barcelona TRT 1 canlız izle ile ilgili detaylar burada. Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Barcelona, Roma deplasmanına konuk oluyor. Futbol severler ise Roma Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? gibi sorulara cevap arıyor. Barcelona ile Camp Nou'daki ilk maçında 4-1 gibi farklı bir skorla kaybeden Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Serie A ekibi Roma, Olimpiyat Stadyumu'nda Katalan devi Barcelona'yı konuk ediyor. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Roma, imkansızı başararak Barcelona'yı farklı geçerek Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale adını yazdırmak istiyor. İlk maçta elde ettiği 4-1'lik skor avantajı elinde bulunan Barcelona ise Roma'daki maçta gol veya goller bularak bir üst tur şansını zora sokmamak istiyor. Peki Roma Barca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? İşte Roma Barcelona maçı TRT 1 canlı izle linki...

Roma Barcelona maçını şifresiz canlı izlemek için tıklayın

Roma - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam saat 21:45'de yayınlanacak karşılaşma TRT 1'den şifresiz, Tivibu Spor 2'den ise şifreli olarak ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...

MUHTEMEL 11'LER

Roma: Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Pellegrini, Rossi, Strootman, Cengiz Ünder, Perotti, Dzeko

Barcelona: Stegen, Semedo, Pique, Umtiti, Alba, Roberto, Paulinho, Rakitic, Iniesta, Messi, Suarez

Barca yenilgisiz

Hafta sonu ligde Leganes'i konuk eden Barcelona rakibi 3-1 yenerek haftayı kayıpsız geçti ve La Liga'daki liderliğini sürdürdü. Ernesto Valverde'nin çalıştırdığı Barcelona bu sezon La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde maç kaybetmedi.

Cengiz Ünder, Barcelona maçının kadrosuna alındı

İtalya 1. Futbol Ligi Seri A takımlarından Roma'da forma giyen Cengiz Ünder, takımının yarın Barcelona ile TSİ 21. 45'te oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçının kadrosuna alındı.

Cengiz Ünder, Roma'nın UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş TSİ 21:45'te Barcelona ile yapacağı karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.

İtalyan ekibi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada milli yıldızın Barcelona kadrosuna alındığını duyurdu. Roma, deplasmanda 4-1 kaybettiği ilk maçın ardından evinde galip gelmeye çalışacak.

Roma'da Raja Nainggolan'ın da kadroda yer aldığı açıklanırken sakatlığı devam eden Diego Perotti ise maç kadrosuna alınmadı.

İtalyan ekibinin 21 kişilik maç kadrosu şu isimlerden oluştu: Alisson Becker, Andrea Romagnoli, Lukasz Skorupski, Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Elio Capradossi, Federico Fazio, Alessandro Florenzi, Bruno Peres, Kostas Manolas, Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Lorenzo Pellegrini, Daniele De Rossi, Maxime Gonalons, Gerson, Edin Dzeko, Patrik Schick, Cengiz Under, Gregoire Defrel, Stephan El Shaarawy