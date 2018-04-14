Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize Denizli maçı canlı izle ve Denizlispor Çaykur Rizespor maçı canlı skoru kaç kaç? gibi merak ettiklerinize bu haberden ulaşabilirsiniz. Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasın Rizespor, Denizli deplasmanına konuk oluyor. Ligde oynadığı 31 maçın ardından 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde ederek 59 puanla 1. sırada bulunan Karadeniz ekibi, 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak 33 puanla 15. sırada bulunan Denizli deplasmanında galibiyet arayacak. Futbol severler ise Denizli Rize maçı canlı izle ve Rize Denizli maçı canlı skoru kaç kaç? gibi detayları araştırıyor. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Denizlispor, güçlü rakibi karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Şampiyonluğa oynayan ve bu sezon Süper Lig'e yükselme adına favori gösterilen Çaykur Rizespor ise; Denizli deplasmanından gol veya goller bularak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Bu zorlu Denizli Rize maçının canlı anlatımı, golleri, maç sonu özeti ve tüm detayları ise turkiyegazetesi.com.tr adresinden anbean aktarılıyor. İşte Denizli Rize maçı ile ilgili aradıklarınız...

ÇAYKUR RİZESPOR GALİBİYETE KİLİTLENDİ

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında yarın Denizlispor'a konuk olacak lider Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, şampiyonluk yarışında yara almamak için tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonluk yarışının çok zor geçtiğini, son 4 haftaya girilirken kaybedilecek puanların artık telafisinin olmayacağını belirtti.

Denizlispor'un ikinci yarının çıkış yapan ekiplerinden olduğuna değinen Bakır, "Rakibimiz ligde kalma yarışında önemli işler yaptı. Fatih Tekke'nin göreve gelmesi ile kümede kalma barajının üzerine çıkmayı başardılar. Bizim şampiyonluk, onların ise ligde kalma yarışında puan kaybına tahammülleri yok." dedi.

Süper Lig için sezon başından itibaren büyük mücadele verdiklerinin altını çizen Bakır, şöyle konuştu:

"Rakipleri bir kenara bırakıp kendi işimizi görmeliyiz. Bu lig çok farklı. Bu ligde oynamak çok kolay değil. Alınacak bir yaranın hasarı büyük olabilir. Şampiyonluk yarışında yara almamak için Denizlispor deplasmanında mutlaka kazanmalıyız. Son noktaya geldik. Son 4 maç ve alınabilecek 12 puan. Bu maçları da kayıpsız atlatıp şampiyonluğa ulaşmak en büyük hedefimiz."

Ligde kalan maçlarda sahaya çıkan her futbolcunun görevini layığı ile yerine getirme çabası içerisinde olduğuna değinen Bakır, "Oyuncu arkadaşlarımız sezon başından bu yana büyük fedakarlık örneği gösteriyor. Camianın tek isteği, her ne zor şartta olursa olsun ait olduğumuz Süper Lig'e dönmek. Bunun da en büyük mücadelesini oynayan oynamayan oyuncular takım bütünlüğü ile sergiliyor." ifadelerini kullandı.

Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta maçları öncesi Denizlispor 33 puanla 15. sırada yer alırken, lider Çaykur Rizespor'un 59 puanı bulunuyor.

Denizli Atatürk Stadı'ndaki müsabaka saat 13.00'te başlayacak.

DENİZLİSPOR KULÜBÜNDEN HAKEM AÇIKLAMASI

- Kulübün açıklamasından: "Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'nın bugün açıkladığı hakem atamaları camiamızda büyük endişe duyulmasına neden olmuştur. Taraftarlarımızın, Çaykur Rizespor karşılaşmasının orta hakemi olarak atanan Eskişehir bölgesi hakemi Suat Arslanboğa'nın tarafsız bir maç yöneteceğine dair ciddi şüpheleri bulunmaktadır"

Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada, Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasındaki Çaykur Rizespor maçına hakem Suat Arslanboğa'nın atanmasının camiada endişeye neden olduğu belirtildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 14 Nisan Cumartesi günü yapılacak Denizlispor-Çaykur Rizespor mücadelesine atanan hakem Suat Arslanboğa'nın, tarafsız maç yöneteceğine dair şüphenin bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'nın bugün açıkladığı hakem atamaları camiamızda büyük endişe duyulmasına neden olmuştur. Bu hafta oynayacağımız Çaykur Rizespor karşılaşmasının orta hakemi olarak atanan Eskişehir bölgesi hakemi Suat Arslanboğa'nın tarafsız bir maç yöneteceğine dair taraftarlarımızın ciddi şüpheleri bulunmaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu, MHK ve ilgili tüm kuruluşların bu yanlıştan acilen dönmesi gerekmektedir. Ligimizin sonuna yaklaşırken final maçı niteliği taşıyan önemli karşılaşmaların aynı saatte oynanması gerektiğini hatırlatırız. Futbolu yönetenlerden yegane beklentimiz, Türk futbolunda adil bir yarışma ortamını sağlamalarıdır."

DENİZLİSPOR'DA BAŞKAN ÜSTEK RAHATSIZLANDI

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü lider Çaykur Rizespor'u kümede kalma yarışındaki kritik maçta ağırlayacak Denizlispor'da Başkan Mustafa Üstek, hastanelik oldu. Özel bir hastanede astım rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan Üstek'i yönetim kurulu üyeleri yalnız bırakmadı. Denizlispor yöneticileri Taner Atilla, Ahmet Selvi, Ali Fırat, Muhammet Kaya, Feridun Fitri Akyol, Nihat Hünkar, Başkan Üstek'i hasta yatağında ziyaret etti. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Mustafa Üstek'in Çaykur Rizespor mücadelesinde protokol tribündeki yerini alması bekleniyor. Horoz'da zorlu maç öncesi iyileşen Eze'den sonra 3 haftadır forma giyemeyen Kerem Can da takıma döndü.