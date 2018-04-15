Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehirspor Samsunspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ile Eskişehir Samsun maçı canlı skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettiklerinize bu haberden ulaşabilirsiniz. Eskişehirspor, Spor Toto 1. Lig'de geride kalan 30 haftada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet alarak 31 puanla düşme hattında 16. sırada bulunuyor. Samsunspor ise 7 galibiyet, 13 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde ederek 34 puanla Eskişehir'in bir üstünde 15. sırada yer alıyor. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Eskişehirspor, Samsunspor karşısında gol veya goller bularak haftayı kayıpsız kapatmak istiyor. Samsunspor ise zorlu rakibi Eskişehir karşısında haftayı kayıpsız kapatmak istiyor. Eskişehirspor Samsunspor maçı şifresiz canlı anlatımı, skoru ve maç sonrası özet bilgileri turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor.

SAMSUNSPOR, ESKİŞEHİR'DE PUAN PEŞİNDE

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un sportif direktörü Coşkun Zeren, kümede kalmak için Eskişehirspor'dan mutlaka puan veya puanlar almak zorunda olduklarını söyledi.

Zeren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsunspor'un yarın deplasmanda Eskişehirspor'la tarihinin en önemli maçlarından birini oynayacağını vurguladı.

İki takımın da kümede kalmak için mücadele ettiğine dikkati çeken Zeren, şu ifadeleri kullandı:

"Samsunspor ile Eskişehirspor, Türkiye'nin en köklü kulüplerinden. İki takım da şanlı tarihe sahip ancak ligde geldiğimiz durum nedeniyle iki ezeli ve dost takım zor bir karşılaşmaya çıkacak. Eskişehirspor da biz de ligde tutunabilmek adına mücadele veriyoruz. Kümede kalmak için Eskişehirspor'dan mutlaka puan veya puanlar almak zorundayız. Takımımız hafta içinde tüm hazırlıklarını buna göre yaptı. Umarım sahadan iyi sonuçla ayrılan taraf biz oluruz."

Zeren, takımdaki sakat oyuncuların can sıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sakatlığı bulunan Ufuk Budak kesin olarak oynamayacak. Muhammet Beşir, Ahmet Cebe ve Ahmet Burak Solakel ile Davy Claude Angan'ın ağrıları var. Göksu Türkdoğan kart cezalısı. Eksik oyuncularımızın fazlalığı biraz moralimizi bozuyor. Sakat oyuncularımızın durumu maç saatinde belli olacak ama ne olursa olsun, bizde böyle stresli atmosferi daha önce yaşamış oyuncular var. Bulunduğumuz pozisyondan bir an önce çıkabilmemiz için kazanmamız gereken bir maç. Bunun için tüm oyuncularımızın görev verilmesi takdirde sahada en iyi mücadeleyi vereceğine inanıyoruz."

Yeni Eskişehir Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak alt sıraları yakından ilgilendiren maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Spor Toto 1. Lig'de 31. haftaya Eskişehirspor 31 puanla 16., Samsunspor ise 34 puanla 14. sırada girdi.

SAMARAS'TAN BÜYÜK FEDAKARLIK

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da birçok futbolcu alacaklarının ödenmemesi nedeniyle serbest kalmak için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) müracaat ederken, Yunan oyuncu Georgios Samaras'ın 8 aydır para alamamasına rağmen şikayette bulunmadığı bildirildi.

Ligde kalmak için mücadele eden kırmızı-beyazlılar, bir taraftan da ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor.

Yaklaşık 15 milyon lirası eski futbolcularına olmak üzere 55 milyon lira civarında borcu bulunan Karadeniz ekibinde, mevcut oyuncuların da 6 milyon lira alacağı var.

Sıkıntılı günler geçiren Samsunspor'da futbolcuların çoğunluğu alacaklarının ödenmemesi nedeniyle serbest kalmak için TFF'ye şikayette bulundu.

Sezon başında Samsunspor'a gelen Samaras'ın ise 8 aydır hiç para alamamasına rağmen şikayette bulunmaması, yönetim tarafından övgüyle karşılandı.

Samsunspor Kayyum Heyeti Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, gazetecilere, futbolcuların alacakları konusunda TFF'ye müracaat etmesinin normal olduğunu söyledi.

Futbolcuların istemeleri halinde valizlerini toplayıp Samsun'u terk etmeye hak kazandığına dikkati çeken Karayılmaz, şunları kaydetti:

"Bu oyuncuların hepsi kalkıp gitse kimse bir şey diyemez. Çünkü alacakları ödenmemiş. Böyle bir ortam varken Samsunspor'da ben tüm oyuncularımıza saygı duyuyorum. Özellikle de Samaras'a çok saygı duyuyorum. Çünkü neredeyse hiç para almamış ama sahaya çıkıp profesyonelce oynuyor. Hiçbir zaman parayı gündem maddesi haline getirmedi. Onun bu fedakarlığı bizleri onurlandırıyor."

Karayılmaz, ligin ikinci yarısında 8 futbolcunun serbest kalma hakkı kazandığını ama hiçbirisinin Samsun'dan ayrılmadığını sözlerine ekledi.