Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adanaspor Boluspor maçı şifresiz canlı anlatım izle haberi ile birlikteyiz. Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Boluspor, Adanaspor'a konuk oluyor. Play-off sınırından düşmek istemeyen Boluspor, deplasmanda kazananmanın peşinde. Adanaspor ise evinde saha avantajını kullanarak 3 puanı almanın planlarını yapıyor. Boluspor geçtiğimiz 30 maçta 50 puan toplarken, Adanaspor ise 30 haftada 40 puan topladı. Peki Adanaspor Boluspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

ADANASPOR 0-0 BOLUSPOR [CANLI]

22'Boluspor takımında Mamadou Diarra hakem Hakan Ceylan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

1'Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Adanaspor Boluspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

16 Nisan Pazartesi günü oynanacak mücadele saat 18:00'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi ise turkiyegazetesi.com.tr'de olacak...

Adanaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Adanaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, ilk 2 ve 6 iddiaları için bu mücadeleden 3 puanla dönmeleri gerektiğini söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in ekiplerinden Boluspor, pazartesi günü deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta kendi evinde oynadığı Elazsığspor maçını Melih Okutan’ın attığı gollerle 2-0 kazanan kırmızı-beyazlılar, Adanaspor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor.

Adanaspor’un son oynadığı karşılaşmadan sonra rahatladığını söyleyen Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Aslında böyle olmasını istemezdik. Adanaspor’un o stresi yaşamasını isterdik. Çünkü sezon başında benim favori olarak gördüğüm takımlardan bir tanesiydi. Kadro yapısı olarak güçlü bir kadroları var. Bu rahatlık belki bizim işimize gelmeyebilir. Onların kalitelerini biliyorum ama bizimde bir kalitemiz var. Deplasmanda kolay kolay kaybetmiyoruz. Deplasmanda en çok kazanan ikinci takımız. Bunu sürdürmek istiyoruz. Tabii ki ilk altı ve ilk iki iddiamızı devam ettirmek için mutlaka üç puan ile dönmemiz gereken bir maç. En azından kaybedilmemesi gereken bir maç.

ütün çabalarımız Süper Lig uğruna. Bunu sadece ben değil bütün personel, yönetim, taraftar ve futbolcular herkes bunu çok istiyor. İnşallah şampiyonluk bu gruba nasip olur” dedi.

Boluspor, puan tablosunda 50 puanla 5. sırada yer alıyor.