Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayer Leverkusen Bayern Münih maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili detaylar haberimizde. Almanya DFB Kupası yarı finali ilk maçında Bayer Leverkusen, Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih'i konuk ediyor. Ligde şampiyon olmayı haftalar önce garantileyen Bayern Münih, Almanya DFB Kupası'nı da alarak 2'de 2 yapmak istiyor. Bayer Leverkusen ise güçlü rakibi karşısında kendi evinde avantaj peşinde. Peki futbolseverlerin heyecanla beklediği Bayer Leverkusen Bayern Münih maçı şifresiz canlı anlatım izle ve canlı skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Bayer Leverkusen Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?

17 Nisan Salı günü oynanacak mücadele saat 21:30'da başlayacak. Karşılaşma NTV ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde olacak.

Bayern Münih, Heynckes'in yerine Kovac'ı getiriyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile eşleşen Bundesliga temsilcisi Bayern Münih, sezon sonunda görevinden ayrılacak olan Jupp Heynckes'in yerine, eski futbolcusu Hırvat çalıştırıcı Niko Kovac'ın getirileceğini açıkladı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Kovac ile 1 Temmuz 2018'de başlayacak şekilde 3 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, teknik direktör Kovac'ın ağabeyinin de takımda yardımcılığına getirildiği belirtildi.