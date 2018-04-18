Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Doğuş Saski Baskonia SAD ile THY Euroleague maçı canlı izle ve Fenerbahçe Baskonia maçı canlı skoru kaç kaç? Fenerbahçe Baskonia ile THY Euroleague'de karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Baskonia THY Euroleague maçı canlı skoru ise bu haberde yer alıyor. beIN Sports 3 ekranlarından şifreli olarak başlayacak Fenerbahçe Baskonia maçı saat 20:15'te Ülker Spor Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Play-off çeyrek final ilk maçında İspanyol Baskonia'yı konuk edecek Fenerbahçe, saha ve seyirci avantajını kullanarak mücadeleden galip gelmenin hesabını yapıyor. Baskonia ise zorlu geçecek Fenerbahçe deplasmanından rakibine şoku yaşatmak istiyor. İşte Fenerbahçe Baskonia maçı ile ilgili aradıklarınız.

Euroleague’de dev gün

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague çeyrek finalinde sahasında Baskonia’yı 20.15’te ağırlıyor. Üç galibiyete ulaşan tarafın Final Four’a yükseleceği serinin ilk maçı Ataşehir’deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapılıyor. THY Euroleaue’de geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan Fenerbahçe Doğuş, bu sezonki final four öncesi son viraja giriyor. Sarı-lacivertliler, play-off çeyrek final ilk maçında bugün sahasında İspanya temsilcisi Baskonia ile karşılaşacak. Ataşehir’deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.15’te başlayacak. Ligde normal sezonu 21 galibiyet, 9 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan, 16 galibiyet, 14 mağlubiyetle 7. sırada yer alan Baskonia ile eşleşen Fenerbahçe, üç galibiyete ulaşacak takımın Final Four’a ulaşacağı seride ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmaya çalışacak. Belgrad’da 18-20 Mayıs’ta düzenlenecek Final Four’a kalacak takımı belirleyecek serinin ikinci maçı da cuma günü İstanbul’da oynanacak. Baskonia ile karşılaşacak Fenerbahçe Doğuş’ta başantrenör Zeljko Obradovic, kariyerinde bir ilke daha imza atmak istiyor. Sırp çalıştırıcı, çalıştırdığı bir takımı THY Euroleague’de ilk kez üst üste 4 yıl Dörtlü Final’e taşımayı hedefliyor. Obra, daha önce çalıştırdığı Panathinaikos’u 1999-2002, Fenerbahçe’yi ise 2014-2017 yıllarında 3 sezon üst üste finallere taşımıştı. Öte yandan Baskonia’da, takımın oyun kurucusu Jason Granger’ın serinin ilk maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği belirtildi.

Obradovic, kariyerinde ilk peşinde

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında yarın İspanya temsilcisi Baskonia ile karşılaşacak Fenerbahçe Doğuş'ta başantrenör Zeljko Obradovic, kariyerinde bir ilke daha imza atmak istiyor. Avrupa basketbolunun en önemli başantrenörü olarak gösterilen Obradovic, çalıştırdığı bir takımı THY Avrupa Ligi'nde ilk kez üst üste 4 yıl Dörtlü Final'e taşımayı hedefliyor. Sırp başantrenör, daha önce çalıştırdığı Panathinaikos'u 1999-2002, Fenerbahçe'yi ise 2014-2017 yıllarında 3 sezon üst üste Dörtlü Final'e taşıdı. Deneyimli başantrenör, 1993-1994'te Joventut Badalona'yla, 1994-1995 ve 1995-1996 sezonlarında ise Real Madrid'le son 4'te yer alarak üst üste 3 yıl Dörtlü Final heyecanını iki farklı takımla tatmıştı. Başantrenörlük kariyerindeki 27. yılını geçiren ve Avrupa'da elde ettiği başarılarla ön plana çıkan Obradovic, Fenerbahçe Doğuş'u bu sezon da son 4'e taşıyarak kariyerinde bir ilki daha yaşamak için mücadele edecek.

- 22 sezonda 16 Dörtlü Final

Avrupa Ligi'nde ilk kez 1991'de boy gösteren Sırp başantrenör, bu kulvarda mücadele ettiği 22 sezonda ulaşılması güç bir başarı yakaladı. Bu organizasyonun en başarılı başantrenörü olan ve 9 kez kupa sevinci yaşayan Obradovic, 23. sezonunu geçirdiği Avrupa Ligi'nde 16 defa takımlarını Dörtlü Final'e taşıdı. Obradovic, geride kalan 22 sezonluk Avrupa Ligi kariyerinde sadece 6 kez Dörtlü Final'de yer alamadı. Avrupa Ligi'nde en fazla Dörtlü Final heyecanı yaşayan çalıştırıcı unvanının da sahibi deneyimli başantrenör, şampiyonluklarının yanı sıra ikişer kez ikinci ve üçüncü, üç defa da dördüncü oldu. Obradovic, Panathinaikos'la 8, Fenerbahçe'yle 3, Real Madrid'le 2, Partizan, Benetton ve Joventut Badalona'yla ise birer kez Dörtlü Final'de yer aldı.

- Fenerbahçe, Obradovic'le çeyrek final kaybetmedi

Fenerbahçe, 2012'de göreve gelen Obradovic'le Avrupa Ligi'nde yer aldığı üç çeyrek final serisini de kayıpsız geçti. Bu yıl ülkesi Sırbistan'da kupayı tekrar kazanmak isteyen Obradovic, geride kalan üç sezonda play-off'larda Maccabi FOX, Real Madrid ve Panathinaikos Superfoods karşısında zorlanmadı. Obradovic'le play-off'larda maç kaybetmeyen sarı-lacivertliler, üç seriyi de 3-0'la geçmeyi bildi.

- Tek kaybettiği çeyrek final serisi

Obradovic, kariyerinde Avrupa Ligi'nde sadece bir kez çeyrek final serisi kaybetti. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli başantrenörü, 17 kez çeyrek final serisi oynadığı organizasyonun 16'sında rakiplerini eleyerek takımlarını Dörtlü Final'e taşıdı. Obradovic, sadece Panathinaikos'un başında yer aldığı 2005-2006 sezonunda o zamanki adıyla Tau Ceramica'ya (şimdiki ismiyle Baskonia) çeyrek final serisinde 2-1 kaybederek, Dörtlü Final'in kapısından döndü. Sırp başantrenör, yarın başlayacak seride 2006 yılında elendiği İspanya temsilcisi karşısında bu kez aynı sonucu yaşamamak için mücadele edecek.